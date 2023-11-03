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让更多女性走向科学金字塔顶端

代小佩
2023年11月03日08:59 | 来源：科技日报
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原标题：让更多女性走向科学金字塔顶端

11月2日，在由全国妇联、中组部、中央党校（国家行政学院）共同举办的高层次女性科技人才研修班学员座谈会在京举行，8名来自不同领域的女科技工作者结合自身经历谈创新体会，并为女性科技工作者的发展建言献策，鼓励更多女性走向科学金字塔顶端。

在科技创新前沿阵地，我国女科技工作者敢啃“硬骨头”，勇破“卡脖子”难题。同济大学土木工程学院院长周颖主持研发建成了首幢自复位墙高层建筑，她认为高层次女性科技人才“独立而不失美丽，内敛中尽显坚韧”，充分展现了自尊、自信、自立、自强。山东第一医科大学附属眼科医院党总支书记、副院长王婷参与了我国首个领扣型人工角膜产品的研发，突破国外技术封锁，她表示：“女性做科研有独特优势，如细致的观察力、专注力、亲和力及坚韧等。”

但总体上看，高层次女性科技人才较为缺乏，女性科技人才发展仍面临一些瓶颈。亚太女性参与科技创新的相关调查显示，在职场发展、生育成本和家庭责任承担过程中，女性科技工作者不断流失，呈现出“泄漏管道效应”。

为此，多名发言代表提出，要完善符合女性科技人才特点的专项政策，充分释放她们的创新活力。

首先是提高女性科技人才的影响力和话语权。王婷建议提高女性在项目申请、评审专家库中的比例。重庆市农业科学院水稻研究所副所长黄桃翠建议通过设定最低比例等做法提高女性在高级技术人才中的占比。周颖还提出，建议形成符合新时代女性科技人才集体特征的共同价值，并面向全社会宣讲，激励更多女孩从事STEM科学研究。

其次是加强保障以解决女性科技人才的后顾之忧。西湖大学特聘研究员马丽佳希望建立起一套与多胎制度、产假制度相匹配的婴幼托社会支持系统。腾讯计算机系统有限公司副总裁王巨宏建议出台相关政策，保证女性和男性有同等择业机会，支持女性产后回归原有岗位。

此外，要支持一些特殊领域的女性科技人才成长。中国电子科技集团公司第十三研究所研究员蔚翠建议出台政策支持军工、国防领域的女性科技工作者。

“但女科技工作者不能拘泥于受惠专项政策，因为高水平的科研竞争不分性别、年龄、国籍，而是靠智慧、意志和努力。”武汉大学信息管理学院教授、本科生院院长吴丹表示。

（科技日报北京11月2日电）

(责编：杨曦、李楠桦)
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