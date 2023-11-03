人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

钙钛矿电池光电转换效率达26.1%

2023年11月03日09:00 | 来源：科技日报
小字号

原标题：钙钛矿电池光电转换效率达26.1%

　　科技日报合肥11月2日电 （记者吴长锋）记者2日从中国科学院合肥物质科学研究院获悉，该院固体物理研究所潘旭研究员和田兴友研究员团队与国内外科研工作者合作，首次发现钙钛矿阳离子面外分布不均匀是影响电池性能的主要原因，并通过设计添加剂均匀化钙钛矿薄膜相分布，获得了26.1%的光电转换效率（PCE）。11月2日，相关成果在线发表于《自然》杂志。

　　近年来，钙钛矿电池效率的提升速度明显放缓，相关研究遇到了“瓶颈”。深入研究阳离子面外方向分布，不但有助于理解钙钛矿体相载流子动力学过程，更有望推动钙钛矿太阳电池效率的进一步提升。但是钙钛矿体相的不同阳离子组分分布以及影响电池稳定性和效率损失的原因目前尚不清楚。

　　研究团队对钙钛矿薄膜晶相分布进行了深度剖析，通过掠入射X射线衍射与薄膜截面的透射电镜分析，证明了在薄膜底部存在面间距较小的晶相，并且在薄膜底部显示出与富Cs钙钛矿相关的特征信号。这些实验充分说明，阳离子面外方向的梯度不均匀分布。这也是首次可视化验证了钙钛矿薄膜的阳离子组分在面外不均匀分布。

　　研究团队进一步分析了这种梯度不均匀分布的原因，发现不同阳离子在结晶及相转变过程中的速率差过大是导致组分不均匀的主要原因。进而，团队设计制备出均匀化的钙钛矿薄膜。这种阳离子组分均匀分布的钙钛矿薄膜极大程度上提升了载流子寿命及扩散长度，加强了载流子界面抽取。利用上述策略制备的反式钙钛矿太阳电池获得了26.1%的最高效率，认证效率为25.8%。此外，经2500小时最大功率电追踪后仍保持了可靠运行稳定性。

　　该研究成果在获得优异电池性能的同时，开辟了提升电池器件稳定性的新途径，有望打破钙钛矿太阳电池的效率瓶颈，为进一步提升高效、稳定的钙钛矿太阳电池提供了明确的方向。

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：科技创新赋能能源安全 推动可持续发展
　　加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。在能源领域，如何提升自主创新能力，为保障国家能源安全提供不竭科技动力，一直备受社会各界关注。…
北交所：投资者突破600万 交投活跃度提升
　　人民网北京11月2日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，开通北交所权限账户数在2023年10月25日首次突破600万户，并于10月31日达到605万户。“深改19条”发布以来累计新增47万户，较2023年年初累计新增78万户，交投活跃度不断提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部