原标题：全球容量最大天然气储罐投用

科技日报北京11月2日电 （记者操秀英）记者2日从中国石化新闻办获悉，我国首座27万立方米液化天然气储罐，也是目前全球容量最大的天然气储罐在中国石化青岛LNG接收站正式投用。该储罐将新增储气能力1.65亿立方米，可满足216万户家庭供暖季5个月的用气需求，将大幅提升华北地区天然气供应保障能力，为即将到来的冬季供暖奠定坚实基础。

据介绍，该储罐直径达100.6米，高55米，罐内空间可停放一架国产C919大型客机，属超大型LNG储罐，是中国石化青岛LNG接收站的三期储罐工程的主体项目，由中国石化天然气分公司与工程建设有限公司、第十建设有限公司等共同研发建设。建设团队自主研发了27万立方米全容式LNG储罐成套技术，采用17项自主知识产权专利技术，仅用时18个月就全部完成储罐主体结构，27个月后安全平稳投入使用，施工效率大幅提高，为国内超大型LNG储罐建设提供了经验借鉴。此外，在建造过程中先后实现了20余项核心设备的国产化应用，大幅降低了采购成本，使储罐的国产化水平提升至95%以上，是当前国产化程度最高的液化天然气储罐。

同日，天津LNG接收站二期工程正式完工，3座22万立方米储罐投用，将新增储气能力超4亿立方米。至此，中国石化天津LNG接收站储气能力达10.8亿立方米，居全国首位。截至目前，中国石化青岛、天津2座LNG接收站总储气能力可达16.8亿立方米，进一步夯实了冬季保供资源基础。

近年来，中国石化深入贯彻国家产供储销体系建设的战略部署，持续加快储气能力建设，目前已形成储气能力近50亿立方米，天然气调峰保供作用显著提高。一方面，加快储气库建设，目前已建成中原储气库群、金坛、文96、江汉盐穴等12座天然气储气库。另一方面，有序推进天津、青岛LNG接收站扩建工作，目前，青岛LNG接收站7座储罐、天津LNG接收站9座储罐已按期投入使用。“十四五”期间，中国石化将继续建设多座储气库和LNG接收站，进一步增强储气调峰及天然气供应能力。

(责编：杨曦、李楠桦)

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