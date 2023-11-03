人民网记者 许维娜

摄像、剪辑：人民网记者 张若涵 翻译：人民网记者 吴思萱

“感谢中方在胡胡伊项目上所做出的贡献，肯定中方人员的履约能力，希望探讨在更多领域的务实合作。”9月2日，阿根廷胡胡伊省省长莫拉雷斯在阿根廷胡胡伊高查瑞光伏电站210MW项目签约会上表示。

目前，阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏电站210MW项目正在积极有序推进融资工作。

“感谢胡胡伊省政府在履约阶段各方面提供的支持。”同日，上海电建董事长蒋林弟表示，将继续致力于一期项目的运维工作，以确保电站的发电质量。同时，期待与胡胡伊省政府保持长期合作，为当地的基础设施建设做出更大贡献。

蒋林弟口中的一期项目，正是南美洲最大的光伏电站项目——海拔超过4000米的高查瑞315MW光伏项目。这也是中国提出共建“一带一路”倡议后，在中阿两国元首见证下签署的首个在阿根廷开花结果的项目，项目由中国进出口银行融资，中国电力建设集团和上海电力建设有限责任公司联合承建。

“项目的建成让胡胡伊省电力供应短缺的历史得以终结，实现了自给自足的目标。”上海电建阿根廷分公司市场部经理宋喆在接受采访时表示，该项目满足了近10万户居民的用电需求，并每年为当地带来超过6000万美元的财政收入。现阶段，项目二期工程正有序推进。

“光伏电站不仅提供源源不断的清洁能源，更为业主带来了可观的绿色收入。” 高查瑞光伏电站项目业主马丁表示，“在中阿的携手努力之下，二期工程定能顺利实施，并且将进一步拓展新技术的应用范围。”

中国企业在施工过程中坚持严格环保标准，这也得到了当地员工的高度赞扬。马丁表示：“项目建立了完善的环境影响评价制度，并结合当地生态环境需求，反复修改设计方案。例如，园区内的排水管道依据原有的地势和地上设施而建，这不仅减少了工程量，也尽力地保护了地表植被，为羊驼等动物提供了更大的活动空间。”

如今，高查瑞光伏电站已经成为胡胡伊省的一张闪亮名片，也成为外媒报道的热点。记者在采访中还了解到，近期，中国电建正式进入阿根廷的高压输变电领域，与阿根廷政府签约新的输变电项目。有专家表示，这些举措不仅展现了中国在能源技术领域的影响力和合作精神，更为相关国家的经济发展与环境保护注入了新的活力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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