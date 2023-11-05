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中国发布最新世界开放指数 呼吁共同努力维护全球开放

黄硕、黄泽晨、许晓青
2023年11月05日22:32 | 来源：新华网
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新华社上海11月5日电（记者黄硕、黄泽晨、许晓青）第六届虹桥国际经济论坛5日发布《世界开放报告2023》。报告公布了最新世界开放指数，指出2022年的世界开放延续了2008年以来总体下降的走势，维护和扩大世界开放仍需各国共同努力、相向而行。

这是5日拍摄的《世界开放报告2023》发布暨国际研讨会现场。新华社记者 孟涛 摄

这是5日拍摄的《世界开放报告2023》发布暨国际研讨会现场。新华社记者 孟涛 摄

《世界开放报告》于2021年首次发布，由中国社会科学院世界经济与政治研究所和虹桥国际经济论坛研究中心联合编写。此次发布的世界开放指数基于29项具体量化指标，对129个经济体2008年至2022年的开放度进行排名。

报告显示，2022年世界开放指数为0.7542，相比2008年的0.7975下降了5.4%，为2008年以来的第二低水平。2008年至2022年，发达经济体开放指数下降7.7%，新兴经济体和发展中国家则提高4.8%。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕说，尽管世界开放指数延续了下降走势，但开放动力“破冰”有望：“科技进步、数字智能、绿色发展，进一步减少了货物、服务、信息等要素流动的阻力，提升了开放绩效。”

报告显示，新加坡、德国和中国香港在2022年世界开放指数排名中位列前三。2008至2022年，中国扩大对外开放成效显著，开放指数从0.6789升至0.7517，升幅位居全球前列。

报告指出，2023年中国经济运行呈现恢复向好态势，为世界经济增添了信心与稳定性。中国式现代化在实现自身发展的同时，为世界经济复苏注入更多正能量，为建设开放型世界经济提供更多稳定性和新机遇。

“中国在开放发展中与世界经济相互影响、相互成就。中国与世界开放的良性互动，成为合意开放的范例，也蕴含着中国主动开放、推动构建人类命运共同体的善意与担当。”虹桥国际经济论坛研究中心理事长顾学明说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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