人民网记者 乔雪峰

豆沙关古称石门关，位于云南省昭通市盐津县西南部，是古时由蜀入滇的第一道险关。在豆沙关有一条五尺道，是连接云南与内地的最古老的官道，也是连接中原、四川与云南的南方丝绸之路东线主道。

顺着豆沙关五尺道拾阶而下，古今之道在此“邂逅”。古有秦古道、朱提水道，今有内昆铁路、滇川公路、水麻高速公路，形成了“五道并行”的壮丽景观。沿着五尺道向上穿过豆沙关，便可看到至今已有2200多年历史的豆沙古镇，现在的豆沙古镇，是在地震之后重新修建，2008年正式开放旅游。

“脚踩五尺道，一目三千年。”这条有着几千年历史的古道，不光见证了昭通的交通发展，还见证了盐津经济社会的快速发展。

盐津县属于典型的山区县，境内重峦叠嶂、山势徒峭、沟壑纵横，山地面积占总面积的99.92%。“以前交通闭塞不通畅，从盐津到昭通需要一天的时间，老百姓的特色农产品运不出去，只能自己拉到县里去卖，卖不完的都烂在地里。”昭通市盐津县委书记杨仕翰接受记者采访时表示，如今，不光国省道拓宽了，高速公路也通了，现在到昭通只需要1个半小时。

要想富，先修路。道路通了，农产品自然不愁销路，好东西也能卖上个好价钱，乡亲们自然就富起来了。据杨仕翰介绍，依托当地3500公里的农村公路，“养在深闺待人识”的特色农产品借助便捷的交通网络，走出大山，走进千家万户。

农村公路连接的是乡村与城市，打通的是贫瘠与富足、困顿与希望。杨仕翰为记者算了一笔“经济账”，以蔬菜为例，以前在县里自己卖，一亩地只能卖两三千块钱。如今，蔬菜通过大车运到上海去卖，一亩地可以卖到八九千块钱，老百姓收入增加非常快。

“路通了，产业就活了，游客也来了。豆沙古镇这座千年古镇的人气越来越旺，名声也越来越响。”杨仕翰告诉记者，今年春节期间，豆沙古镇共接待游客数量超过3万人，中秋、国庆假期的游客数量更是达到10万人。

“自古以来，交通对于盐津都发挥着至关重要的作用。古代的盐津，因山路水路而兴。如今的盐津，将会再次因交通而复兴。”谈起盐津未来的发展，杨仕翰信心满满。“2026年渝昆高铁通车，盐津将是其中一站，这也必将对盐津的发展带来巨大的机遇。”

受益于交通发展迎来幸福生活的还有绥江县板栗镇罗坪村，该村位于绥江、水富、盐津3个县（市）的大山之间，有原始森林5万亩，连片竹基地2.3万亩，当地村民多以上山采笋为生。

“以前交通不便导致竹笋卖不出去，给当地村民造成巨大经济损失，如今随着公路交通设施的不断完善，为当地的竹产业打开了销路，村民的收入翻了好几倍。”板栗镇党委书记李仁锋告诉记者，以前的村民大多数住的都是烂木房、走的是稀泥路，喝的是浑浊水，过的是苦日子。现在大多数家庭都有了固定收入，住进了“小别墅”，日子越过越红火。

李仁锋用三次蝶变来描述交通对当地发展起到的重要作用。第一次蝶变是2008年启动双茶线提升改造，同步实施罗汉坪水库移民，让移民从木头房住上了抗震安居房。

第二次蝶变是脱贫攻坚期间，通过实施易地扶贫搬迁，让居住在高寒、偏僻且交通闭塞的群众住上了“小别墅”。并通过建设硬化路，同步完善垃圾处理、卫生厕所、通讯电力等设施，彻底改善了当地的生产生活条件。

第三次蝶变是2018年脱贫摘帽后，给双茶线铺设了沥青路，同时走农文旅融合发展的路子，通过建设“蝴蝶苗寨”，打造森林康养旅游目的地，带动村民就近就业。同时还建设竹产业道13公里、采笋道35公里，让绿水青山变成了金山银山。

老乡富不富，基础在公路。党的十八大以来，“四好农村路”连片成网，极大地缩短了往返城乡的时空距离，深刻改变了农村的生产生活条件和社会面貌，为当地群众拓宽了一条脱贫致富路。

数据显示，截至2022年，全国农村公路总里程已达453万公里，等级公路比例达96%。十年来，我国支持贫困地区新改建了6.5万公里资源路、旅游路、产业路。

(责编：杨曦、吕骞)

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