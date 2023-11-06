本报记者 罗珊珊 葛孟超 杨 迅

图①：消费品展区，阿富汗参展商在整理羊毛地毯。

本报记者 张武军摄

图②：技术装备展区，观众在体验虚拟现实皮划艇。

本报记者 张武军摄

图③：国家会展中心（上海）南广场鲜花绽放。

人民网记者 翁奇羽摄

秋日的上海，阳光明媚，微风和煦。11月5日，国家会展中心（上海）“四叶草”喜迎八方宾客。

习近平主席向第六届中国国际进口博览会致信指出：希望进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，以中国新发展为世界提供新机遇；充分发挥推动高水平开放的平台作用，让中国大市场成为世界共享的大市场；更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

年年相约，届届精彩。进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台和全球共享的国际公共产品，对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。食品及农产品展区香气四溢，汽车展区汇聚全球十五大整车品牌，技术装备展区里众多炫酷科技展品同台竞技……第六届进博会开幕首日，“四叶草”内人潮涌动，新老朋友共话合作。

首发首秀竞相推出，展品变商品，展商变投资商

行走于进博会各大展区，琳琅满目的展品令人目不暇接。本届进博会，企业展展览面积约36.7万平方米，设有六大专业展区外加创新孵化专区。

在消费品展区，一座高达4.6米的乐高装置吸引了记者的目光，定睛一看，爱心、笑脸、木头鸭子等充满童趣的元素点缀其上。“这是我们特别为进博会搭建的大型3D积木模型，由18名来自乐高集团中国嘉兴及捷克工厂的模型搭建师，耗时491个小时搭建而成。”乐高展台工作人员介绍，在过去5届进博会上，乐高集团全球首发了多款新品，今年继续带来全球首发新品，希望给中国消费者更多惊喜。

进博会各展区内，一步一景，每一个展台都引人注目。

在清洁科技企业德国卡赫的展台，工作人员正操控高压清洗机冲洗展板，沿着轨道轻松将位于展板底部的黄色小球冲击到展板顶部。高压清洗机、布艺沙发清洁机、无线多功能清洗机、移动高压清洁工作站……本届进博会上，卡赫带来了多款全球首发首展产品。“借助进博会，我们向客户和合作伙伴全方位展示产品和创新科技。”卡赫相关负责人柯瑞霖说，企业除了展示丰富的产品矩阵和解决方案，还设有沉浸式互动体验区，让现场观众零距离感受清洁科技给生活带来的便捷。

跨国医疗器械集团医科达带来了最新一代伽马射线头部立体定向放射外科治疗系统。医科达创始人、全球董事会主席劳伦特·莱克塞尔说：“进博会是我们展示最新创新技术和临床应用成果的平台，期待与行业伙伴交流探讨发展新方向。”

据悉，本届进博会上，能源低碳、人工智能等科技前沿类展览专区以及生活消费类题材展览面积增长30%，超过400项新产品、新技术、新服务集中展示。展品变商品，展商变投资商，开放中国与世界共享发展机遇。

务实合作深入推进，让中国大市场成为世界共享的大市场

5日下午1点半左右，在“四叶草”的中央圆形广场，美国陶氏公司与震坤行工业超市（上海）有限公司签署合作备忘录，陶氏将向震坤行提供有机硅产品，双方还将共同拓展电子、交通运输、建筑等有机硅下游市场。“作为全球首个以进口为主题的博览会，进博会在推动贸易和投资方面的作用日益增强。”陶氏公司全球副总裁柯乐文说。

进博会首日，中外企业务实合作，不时传来签约合作的消息。

开幕仅一天，跨国药企阿斯利康收获满满：与江苏无锡高新区签署新一轮战略合作备忘录，将在无锡扩大小分子药物产能；与山东青岛就吸入气雾剂生产供应基地进行二期项目签约，并宣布在济南高新区建设罕见病合作项目，致力于开发更多创新药物……

阿斯利康全球执行副总裁王磊对进博会充满期待：“今年是阿斯利康在华深耕的第三十年，中国已成为企业在全球市场重要的增长引擎。我们很荣幸能够通过进博会共享中国大市场机遇。”

5日下午，中国中化控股有限责任公司在进博会现场举行专场签约活动。在原油与成品油、食品和农产品、化工产品、化工装备、服务贸易等多个领域，中国中化与来自美国、巴西、智利等国的客户签订合作协议。

“通过进博会这一全球交流平台，中国中化加强与全球能源化工及农产品企业合作，有效拓宽了国内相关行业上游资源获取通道，实现进口渠道多元化，保障了产业链供应链稳定。”中国中化副总经理阳世昊说。

依托中国大市场优势，进博会发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的平台作用，对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。“进博效应”持续释放，让中国大市场成为世界共享的大市场，更多跨国企业坚定了在中国长期投资和发展的信心。

开放效应持续显现，提供更多的市场机遇、投资机遇、增长机遇

在国家展中国馆里，中国自由贸易试验区建设10周年成就展引人注目。大屏幕上，水墨山水画徐徐展开，全景式呈现了自贸试验区建设的成果。10年来，自贸试验区充分发挥先行先试的改革试验田和开放前沿阵地作用，在畅通国内国际双循环、促进全国统一大市场建设和政府职能转变等方面，形成了明显的示范效应。

本届进博会上，美国通用磨坊食品公司将宣布旗下宠物食品品牌蓝挚全渠道进入中国市场。第四届进博会上，蓝挚品牌第一次亮相中国，此后得益于自贸试验区的各项优惠政策，蓝挚通过跨境电商平台顺利进入中国市场。“两年来，我们看到了中国宠物市场广阔的前景，这为我们在中国的业务带来新的增长。”通用磨坊相关负责人苏强表示，“我们希望借助进博平台展开行业交流，链接更多的合作伙伴。”

进博会开放效应持续显现，让更多跨国企业共享中国大市场机遇。越办越好的进博会，推动各国企业加强合作、汇聚合力，助力提升全球产业链供应链韧性。

“参展进博会的这几年，我们充分感受到这一平台强大的溢出效应。资生堂的系列美肤科技新品牌、新产品在进博会上展出后，得到了消费者的广泛关注与认可。”资生堂相关负责人梅津利信表示，“进博会是中国高水平对外开放的缩影，为在华发展的外资企业提供了更多的市场机遇、投资机遇、增长机遇，让企业共享中国开放红利。”

从进博会看到，中国始终是世界发展的重要机遇，并将坚定推进高水平对外开放，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

《 人民日报 》（ 2023年11月06日 09 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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