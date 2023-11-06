在汽车展区，御风未来自主研发的电动垂直起降飞行器M1进行全球首展。

新华社记者 辛梦晨摄

在医疗器械及医药保健展区，参观者正在体验操作复星医药首台国产“达芬奇Xi手术系统”。

人民网记者 翁奇羽摄

在食品及农产品展区，南非参展商展示当地特产蜜树茶。

本报记者 张武军摄

观众在技术装备展区参观。

本报记者 赵益普摄

习近平主席向第六届中国国际进口博览会致信指出，希望进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，以中国新发展为世界提供新机遇；充分发挥推动高水平开放的平台作用，让中国大市场成为世界共享的大市场；更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

第六届中国国际进口博览会5日在上海市开幕，新产品、新技术、新服务集中展示。企业积极参展，各展区亮点纷呈。记者走进展馆，探访进博会开幕首日精彩。

汽车展区——

绿色轮胎成现实 低空飞行看点多

本报记者 沈文敏 田 泓

美国著名跑车科尔维特首款混动版、雪佛兰全尺寸纯电皮卡、为中国市场量身定制的奔驰越野旅居车，汽车展区今年迎来众多新品。约3万平方米的展区内，参展车企中世界500强超过一半，整车展示板块中新能源车占比约70%。

西井科技香港公司今年首次参展，带来了两款明星产品——全时无人驾驶新能源商用车和新能源无人驾驶牵引车。通过构建数智绿色解决方案，西井科技为18个国家和地区的160多个用户提供产品和服务，帮助他们减少能源浪费。

除了整车制造商，本届进博会还吸引了产业上下游的最新产品和技术。米其林亚洲首发“绿色轮胎”——所使用的可持续材料占比达到63%，包括从天然橡胶、废旧轮胎中回收提取的炭黑，从废钢中回收提取的钢材，以及从稻壳、橙皮、柠檬皮、松香中回收提取的生物基材等。

没想到摸上去松脆的稻壳提取物，居然可以用来生产坚韧的轮胎。这款轮胎已经适配于氢燃料原型赛车和保时捷电动赛车。“绿色，让未来出行更美好。”米其林工作人员介绍，他们的目标是到2030年，所有产品线轮胎平均可持续材料比例达到40%；到2050年，所有轮胎都将100%使用生物基、可再生及可回收材料生产。

在汽车展区“未来出行”专区，出现了一架2吨级电动垂直起降飞行器M1，被称作“空中出租车”。这是我国低空出行企业御风未来携手国外相关企业联合参展的，为未来低空立体交通提供解决方案。“M1前不久首飞成功，这次是M1真机首次向公众展示。”工作人员介绍。该机型翼展15米，机身长度10米，高度为3米，采用复合翼构型，使用纯电动力，设计航程250公里，最大载重500公斤，可乘坐5人。

食品及农产品展区——

用上高科技 选择更多样

本报记者 季觉苏 田 泓 曹玲娟

在第六届进博会食品及农产品展区，有一只大型“奶酪牛”，长1.76米、高1.01米、宽0.71米。它来自蒙牛集团旗下妙可蓝多的奶酪品牌宝酪斯。

据介绍，这头“奶酪牛”采用400公斤切达奶酪，由20名工匠花费72小时雕刻、再冷却48小时塑形，重量相当于2.2万余个18克规格的奶酪棒。

在光明集团“全球食品集成分销平台”，另一种“牛”——“橙子和牛”同样引人注目，现场烹制和牛肉的香味弥漫四周。这是光明集团从澳大利亚牧场引进的和牛，喂食添加了鲜橙果肉的饲料，使得和牛肉的口感更加鲜美、细腻。

食品及农产品展区，好玩、好吃、好看，更创意十足。在翡丽百瑞展台，有一棵从意大利远道而来的橄榄树，一旁的生产设备模型展示了橄榄油的生产全流程。而新西兰纽仕兰鲜奶，则把面积达50平方米的真草皮搬到了布展现场。

食品企业也用上了高科技。专业养殖场的实时管理与分析平台，适合家庭种植的小型立体种植机，能节约50%水资源、30%肥料的节水抗旱稻等展品，让食品及农产品展区充满科技范。

来自贝宁的阿达蒙，手拿自家产品——一支乳木果油护手霜，热情地给观众们试用。食品及农产品展区聚集了许多来自“一带一路”共建国家的企业展台，很多企业是第一次参加进博会。虽然只有一名企业代表和翻译，但展台前人气不减。“中国的市场足够大，小众产品只要有特色，也能占有一席之地。”阿达蒙充满信心。

今年的食品及农产品展区还特别设置了“中小企业贸易对接区”，方便电商、商超、餐饮等渠道的专业采购商寻找更多商机。

消费品展区——

更多消费新品 更好消费体验

本报记者 方 敏 曹玲娟

来到消费品展区，记者一靠近意大利德龙集团的咖啡机展台，就闻到一股咖啡香味。工作人员正在操作一款新型咖啡机，触摸彩屏、中文界面、专属菜单，这些亮点受到观众好评。

工作人员倒入一袋咖啡豆，无需手动调节参数，咖啡机根据咖啡豆属性自动适配萃取参数。不到一分钟，一杯咖啡便端到了眼前。“德龙集团已连续多年参展，今年又带来了多款新品。”德龙电器渠道营销经理金明智说，“目前在中国，德龙家用咖啡机的市场占有率超过30%。”

进博会不断让展品变商品，企业贸易越做越大。优衣库展示衣物新生工坊，博柏利推出全新冬季系列产品，博西家电带来人工智能蒸烤箱……

本届进博会消费品展区共有来自76个国家和地区的500多家企业参展。其中，世界500强及行业龙头企业57家，琳琅满目的产品带来了更丰富的消费体验。“我们很高兴连续多年参加进博会，进博会为我们提供了合作共赢的宝贵平台。”博柏利中国区负责人张允馨说。

进博会平台让更多好产品走进千家万户。许多参展商从进博会发现了更大市场，也为中国带来了更多消费新品。

医疗器械及医药保健展区——

技术创新助力 产品迭代升级

本报记者 姜泓冰 谢卫群

第六届进博会医疗器械及医药保健展区中，体现前沿新技术的医疗器械备受关注。

雅培公司今年带来了“双腔植入式无导线心脏起搏器系统”，该系统今年7月在美国获批上市，4个月后亮相进博会，完成了亚洲首秀。

这是全球首款，也是目前唯一一款在右心房和右心室分别植入设备的双腔无导线起搏系统。两颗微小的起搏器，经过微创手术分别植入心脏两个房室后，如何协同？“依靠雅培特有的高频通信技术，它们可以实现互联通信和同步的双腔无线起搏。”雅培有关负责人张焱说，这个系统用于治疗心动过缓，在必要时可通过专用回收导管取出，能灵活满足患者不同阶段的植入治疗需求。

针对晚期心力衰竭患者，雅培还带来了全球首个获批的应用全磁悬浮技术的“人工心脏”——植入式左心室辅助系统，以帮助患者恢复心脏泵血功能，改善身体机能及生活质量。

美敦力公司的一款无导线的“全球最小心脏起搏器”，之前已连续5年参加进博会。今年亮相的，是新一代升级款产品，体积和重量完全不变，通过降低芯片耗能、提高电池性能，使用寿命延长了40%，最长可在人体内工作近17年。同时，搭载更智能的算法，有望实现更高的植入安全性。

美国加州爱德华生命科学公司的展台，展出了“高精尖”的医疗产品：一边是重症监护仪器，另一边是针对结构性心脏病治疗的心脏瓣膜和导管。爱德华公司研发了目前国内唯一获批上市的球囊扩张式经导管主动脉瓣膜系统，该产品于2020年在进博会亮相，目前已在26个省份的107家医疗机构落地。今年参展，爱德华在中国首展了其“升级版”经导管心脏瓣膜，从外表看，不过形状略有差异，却实现了“干式储存”——不必再使用特殊溶液，用普通包装盒就能运输保存，使用寿命也更长。

服务贸易展区——

看不见的展品 看得见的服务

本报记者 谢卫群 巨云鹏 林子夜

服务贸易展区被称为进博会“看不见展品”的展区，这里大多是各式服务和解决方案，但仍吸引了许多观众前来观摩。

ESG（环境、社会和公司治理）理念如何落实在企业管理层面？在安永展区，数字科技产品——“安永ESG掌上应用之数智通”吸引了大家关注，这是安永按照ESG理念推出的企业级掌上数字工具。

它像一个APP，打开页面，只要根据一系列维度和指标填上相关资料，就能生成一份碳报告，为企业决策服务。“良好的ESG管理体系不仅推动了企业数字化和绿色低碳技术，也提高了企业的创新力和竞争力。”安永ESG管理办公室主任李菁说。

在移动端，数智通支持各指引标准下的填报和管理；在PC端，数智通配备了强大的管理系统和映射模式，与移动端互联互通。

国际物流和供应链管理头部企业德迅是第六次参加进博会，其展台面积比首次参展时扩大了整整3倍。“今年我们带来了电池物流、飞机发动机物流、半导体产品物流等多项物流解决方案，为跨国贸易提供双向供应链服务。”德迅公司中国业务负责人倪晓荣说。

来到第三方检测公司SGS（瑞士通用公证行）展位，走进获得超静音金标认证的静音舱，场馆内的声音瞬间被隔绝在外；油液在线监测服务的展示沙盘上，微缩矿山、电厂、风电机组等造型，展现了该系统在多个领域的应用……

SGS公司已在中国市场深耕32年，今年是第五次参加进博会。“我们聚焦绿色低碳、人工智能、权威认证等主题，展示覆盖多行业的专业服务能力，希望与更多合作伙伴携手奔向可持续发展的未来。”SGS公司相关负责人说。

技术装备展区——

聚焦低碳转型 关注前沿探索

本报记者 季觉苏 黄晓慧

在特种材料制造商德国肖特公司的展台，一块琥珀色、宛若环形玉石的展品“静卧”在玻璃罩中，吸引了众多参观者。展品上方的星空图案和航天飞行器模型，告诉观众这块玻璃制品与太空探索密不可分。

肖特先进光学事业部相关业务负责人吴敏说，光学天文望远镜的镜面因为是捕捉宇宙光线最重要的部件，所以被称为“天文望远镜的视网膜”，尺寸越大，捕捉到的光线越多，对镜面稳定性要求极为严苛。

一个月前，肖特按照天文望远镜镜面的1∶10比例微缩打磨这块展品，并送到上海，亮相进博会。虽然这块展品只有几十厘米宽，但价值不菲。“这是我们首次在进博会上展出天文和宇航领域的最新技术。我们希望借助展会的影响力，与相关方面携手推动基础科学的发展。”吴敏说。

漫步展区，低碳转型、绿色建筑等成为关键词。德国化工企业汉高展出了消费品包装，其中可回收塑料比例约占16%，预计到2025年能提高至30%以上。格兰富为降低商业建筑能耗提出了一系列全新解决方案。从事粉末冶金领域高性能材料研发的攀时公司，将发布一款提高太阳能发电效率的铂钾靶材，并带来多层薄膜组成的太阳能电池。与传统硅基太阳能电池相比，这款太阳能电池具有更高的效率、更小的体积。

《 人民日报 》（ 2023年11月06日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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