原标题：多家参展企业热议“进博效应” 对中国市场充满信心

11月5日，以“新时代，共享未来”为主题的第六届中国国际进口博览会在上海开幕。 韩昱/摄影

本报记者 徐一鸣

11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。商务部数据显示，参展的世界500强和行业龙头企业数达289家，均超过之前历届水平。

接受《证券日报》记者采访的通信、医药、新材料等全球头部企业负责人均表示，中国式现代化为全球发展创造了机遇，进博会吸引力也越来越强，借助进博会平台，有助于业务进一步拓展。

瞄准百万元级超跑市场，全碳纤维车身并拥有1.9秒百公里加速的纯电豪华跑车广汽昊铂SSR一经推出，便备受关注。作为广汽埃安的战略合作伙伴及主要碳纤维零部件供应商，HRC（中国恒瑞）今年是连续第四次参加进博会。

HRC公司CFO葛逸宏对记者表示，本届参展，HRC围绕“创新技术连接绿色未来”这一展出主题，设立“未来出行”和“未来生活”两大展示区域，通过全方位、多场景的设置呈现复合材料在未来生活中的多元化应用，带领亲临展台的观众们畅想因材料革新而来带的轻盈绿色的未来生活。

“通过进博会平台，辉瑞已有8款创新产品从展品变为商品。”辉瑞中国区总裁彭振科对记者表示。据悉，在本届进博会上，辉瑞带来覆盖肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫、罕见病、偏头痛六大治疗领域的30余款突破创新产品和医疗解决方案。其中，6款创新产品在中国首展，包括偏头痛治疗领域两款创新产品、肿瘤治疗的两款重磅产品，以及两款备受瞩目的疫苗。

彭振科认为，进博会是中国扩大开放、合作共赢的平台。辉瑞充分利用进博会搭建的平台与社会各界广泛交流，积极拓展合作半径，探索创新发展路径和合作模式。

高通公司自2018年进博会首次举办以来，连续六次参展。今年进博会上，高通公司在2023骁龙峰会上最新发布的众多新技术、新产品将首次在国内亮相，其中就包括首个专为生成式AI精心打造的移动平台——第三代骁龙8旗舰平台。

高通公司中国区董事长孟樸对记者表示，第三代骁龙旗舰平台将带来行业领先的AI、顶尖的影像特性、主机级的游戏体验以及专业品质的音频。

孟樸表示，高通公司借力第六届进博会平台，与众多合作伙伴沟通交流，让他们了解高通以5G+AI为代表的先进技术，赋能千行百业的创新实践，携手各行各业的合作伙伴，持续推动5G+AI不断拓展，共同打造“智相联，万物生”的美好未来。

同样连续六年“打卡”进博会的西门子医疗对中国市场充满了信心。本届进博会上，西门子医疗带来多款“首发首展”的革命性新品，以突破式创新为肿瘤和心脑血管疾病的精准诊疗赋能。

比如，西门子医疗全球首台超强性能全身3T磁共振MAGNETOM Cima.X引入突破性的“双子星”梯度系统，将全身临床成像性能提升至前所未有的200mT/m最大梯度场强和200T/m/s最大梯度切换率。相比于常规临床3T磁共振，其梯度性能提升了4倍到5倍，树立了顶级科研型磁共振的新标准。

“进博会是中国构建新发展格局的窗口，也为医疗行业的创新发展注入了强劲动能。”西门子医疗大中华区总裁王皓对记者表示，随着诸多全球创新成果通过进博会在中国加快上市和落地，以及本土合作伙伴关系的持续深化，西门子医疗将不断提升在中国尖端临床科研和基层医疗体系中的参与度。未来，将积极与合作伙伴携手致力于推动中国创新生态圈的建设，为中国医疗科技的高质量发展和“健康中国”建设献策献力。

(责编：罗知之、陈键)

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