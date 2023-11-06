孟 珂

原标题：社保基金会：坚定看好国内股票长期配置价值

11月4日，全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2022年度）》显示，2022年，基本养老保险基金权益投资收益额51.05亿元，投资收益率0.33%；2022年末受托基本养老保险基金权益总额1.62万亿元。

报告显示，基本养老保险基金自2016年12月份受托运营以来，累计投资收益额2670.82亿元，年均投资收益率5.44%，较好实现了基金安全和保值增值目标，为增强养老保险制度可持续性提供了有力支撑。

“社保基金会始终坚定信心，保持战略定力，坚定看好国内股票的长期配置价值，主动把握市场机会开展动态配置，逢低加仓，实现长期布局，为获得长期较高收益打下基础；同时，坚持固定收益类资产中长期战略配置比例，在市场整体下行区间发挥其对收益的稳定器作用。”社保基金会相关负责人表示。

上述负责人表示，2022年全球资本市场波动率加剧，国际国内主要资产类别均出现大幅下跌，摩根斯坦利全球所有国家红利再投资指数下跌18.4%，彭博巴克莱全球综合债券指数下跌16.2%，上证综指下跌15.1%，中证800指数下跌21.3%，主要机构投资者普遍为负收益。客观上分析，2022年基本养老保险基金投资收益收窄主要受全球政治经济形势发生深刻变化、金融市场动荡加剧影响。同时也要看到，2022年投资收益虽有所收窄，但仍实现了正收益，进一步增强了做好基金投资运营工作的信心。

据了解，2022年，社保基金会稳妥应对资本市场大幅波动的复杂形势，审慎稳健开展投资运营和风险管理。

一是根据基本养老保险基金安全性、流动性要求较高的性质特点，始终坚持适度权益类资产中长期战略配置比例，并根据宏观经济和资本市场的变化，调低战术配置比例，全年权益类资产配置比例相对较低，一定程度避免短期内的市场波动。同时，长期坚持较高固定收益类资产战略配置比例，在市场整体下行区间发挥稳定器作用更加明显。

二是在实际投资执行过程中，面对资本市场超预期波动和回撤压力，始终保持战略定力，坚定看好国内股票的长期配置价值，抓住多个市场阶段性低点果断加仓500亿元，既增加当年收益，也为获得长期较高收益打下基础。

三是充分发挥专业优势，持续丰富策略产品体系，激励管理人贡献超额回报，同时加强对管理人的监督和管理，抓住市场的结构性投资机会，取得了超越市场的较好收益。

四是在开展投资运营过程中，始终将风险防范贯穿于资产配置和投资执行过程中，健全多层级的内部控制和风险管控体系，牢牢守住不发生重大风险的底线。

上述负责人表示，下一步，社保基金会将稳步推进扩大受托管理规模，持续优化资产配置、投资管理、风险管控等运行体制和管理机制，切实履行好基金安全和保值增值的主体责任，为不断夯实基本养老保险基金财富积累、促进基金长期平衡、积极应对人口老龄化发挥积极独特的作用。

社保基金会理事长刘伟日前透露，今年社保基金会开展了现代化产业体系重大理论研究，其目的就是要进一步对标国家战略、服务国家战略。希望社保基金会委托管理人也要结合专业特长，深耕自身擅长的专业领域，把握好中国经济数字化、智能化、绿色化转型升级方向，发掘投资机会，在助力国家战略的同时获取超额收益。

(责编：罗知之、陈键)

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