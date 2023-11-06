人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内高铁隧道最大直径盾构机始发掘进

2023年11月06日09:17 | 来源：科技日报
小字号

原标题：国内高铁隧道最大直径盾构机始发掘进

科技日报南昌11月5日电 （记者魏依晨 通讯员阙阳洋 杨琪）5日，在位于江西南昌高新区的新建昌九高铁天祥大道隧道始发井口，随着“英雄号”盾构机刀盘缓缓转动，由昌九城际铁路公司建设管理、中铁十四局集团承建的天祥大道隧道开始掘进，标志着国内高速铁路隧道最大直径盾构机正式出征。

新建昌九高铁位于江西省中北部，是“八纵八横”高铁主通道中京港（台）通道的关键区段，线路从安九高铁庐山站引出，南至昌赣高铁南昌东站，全长137.7公里，设计时速350公里，预计2027年建成通车。

全长6.379公里的天祥大道隧道是昌九高铁的全线控制性工程，为单洞双线隧道。其中，盾构段长4.4公里，采用直径14.8米的泥水平衡盾构机掘进，为国内高铁隧道最大直径盾构机，这也是江西省首条大直径盾构隧道。隧道内部结构采用整体全预制箱涵，在国内350公里时速高铁隧道内为首次实施。

昌九城际铁路公司昌九指挥部指挥长夏小任介绍，天祥大道隧道是目前国内施工环境和穿越地质条件最为复杂的高铁盾构隧道之一。盾构机长距离穿越富水砂层、泥质砂岩等复合地层，先后要穿越南昌地铁1号线、阳门村棚户区等78处风险源，承受最大水压达到6巴（相当于60米水深的压力），盾构段始发覆土厚度9.5米，接收（出洞）覆土厚度仅为9米，具有开挖断面大、隧道区间长、地质风险多等特点。

面对项目建设重难点，项目团队在刀盘结构、刀具类型、驱动密封、耐压耐腐蚀等方面进行了针对性研究与设计，量身打造了“英雄号”盾构机，盾构机总长134米，重约3700吨，采用了刀盘液压磨损检测装置等多项创新技术。

“我们将依托数字盾构，融合人工智能算法，首次探索盾构机自主掘进模式，实现盾构‘有人值守、无人驾驶、自动纠偏’功能。”中铁十四局项目盾构经理王兴表示，“还将充分发挥大盾构技术优势和丰富施工经验，利用盾构大数据可视化和监测预警等技术创新手段，确保盾构施工安全、质量达标。”

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从法国农场到中国餐桌——舌尖上跨越两万里
　　食无国界，飘香万里。在开放的中国，消费者在家门口的超市就可以买到质优平价的正宗法国食品。…
从千年古镇到特色苗寨 “四好农村路”见证乡村华丽蝶变
　　豆沙关古称石门关，位于云南省昭通市盐津县西南部，是古时由蜀入滇的第一道险关。在豆沙关有一条五尺道，是连接云南与内地的最古老的官道，也是连接中原、四川与云南的南方丝绸之路东线主道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部