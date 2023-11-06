原标题：国内高铁隧道最大直径盾构机始发掘进

科技日报南昌11月5日电 （记者魏依晨 通讯员阙阳洋 杨琪）5日，在位于江西南昌高新区的新建昌九高铁天祥大道隧道始发井口，随着“英雄号”盾构机刀盘缓缓转动，由昌九城际铁路公司建设管理、中铁十四局集团承建的天祥大道隧道开始掘进，标志着国内高速铁路隧道最大直径盾构机正式出征。

新建昌九高铁位于江西省中北部，是“八纵八横”高铁主通道中京港（台）通道的关键区段，线路从安九高铁庐山站引出，南至昌赣高铁南昌东站，全长137.7公里，设计时速350公里，预计2027年建成通车。

全长6.379公里的天祥大道隧道是昌九高铁的全线控制性工程，为单洞双线隧道。其中，盾构段长4.4公里，采用直径14.8米的泥水平衡盾构机掘进，为国内高铁隧道最大直径盾构机，这也是江西省首条大直径盾构隧道。隧道内部结构采用整体全预制箱涵，在国内350公里时速高铁隧道内为首次实施。

昌九城际铁路公司昌九指挥部指挥长夏小任介绍，天祥大道隧道是目前国内施工环境和穿越地质条件最为复杂的高铁盾构隧道之一。盾构机长距离穿越富水砂层、泥质砂岩等复合地层，先后要穿越南昌地铁1号线、阳门村棚户区等78处风险源，承受最大水压达到6巴（相当于60米水深的压力），盾构段始发覆土厚度9.5米，接收（出洞）覆土厚度仅为9米，具有开挖断面大、隧道区间长、地质风险多等特点。

面对项目建设重难点，项目团队在刀盘结构、刀具类型、驱动密封、耐压耐腐蚀等方面进行了针对性研究与设计，量身打造了“英雄号”盾构机，盾构机总长134米，重约3700吨，采用了刀盘液压磨损检测装置等多项创新技术。

“我们将依托数字盾构，融合人工智能算法，首次探索盾构机自主掘进模式，实现盾构‘有人值守、无人驾驶、自动纠偏’功能。”中铁十四局项目盾构经理王兴表示，“还将充分发挥大盾构技术优势和丰富施工经验，利用盾构大数据可视化和监测预警等技术创新手段，确保盾构施工安全、质量达标。”

(责编：罗知之、陈键)

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