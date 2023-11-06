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为分布式光伏功率预测配备“智能帮手”

2023年11月06日09:19 | 来源：科技日报
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原标题：为分布式光伏功率预测配备“智能帮手”

科技日报北京11月5日电 （通讯员秦放 记者陈瑜）气象数据对预测分布式光伏电站功率具有关键作用，记者5日从中国电力科学研究院有限公司获悉，该院新能源研究中心气象应用技术研究团队自主研发的MRS-300新型电力气象全景智能监测装置（以下简称“新型电力气象监测装置”）和电力气象监测组网一体化平台，为分布式光伏功率预测提供更智能化的技术支撑。

据了解，新型电力气象监测装置配有高精度的辐射、风湿温压、云图等传感器，内置电力专用纵向加密通信模块，具备“云—影—站”辐射动态分析、天气状态辨识、短临气象预测、邻站数据互验等功能，可以提供更丰富且精准安全的监测数据。配套研发的电力气象监测组网一体化平台，可以对多源监测数据进行汇聚融合，进而开展气象资源监测组网测算，自动生成区域内任意点位的实况信息，实现区域监测的全景覆盖，为电力气象资源评估、新能源功率预测、电网气象防灾预警以及电力市场交易等提供核心数据支撑和服务。目前，江苏、浙江、山东等地已陆续开建该装置及平台。

分布式光伏发电在构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系中有着重要作用。近年来，我国分布式光伏发电产业蓬勃发展，2021年分布式光伏新增装机首次超过集中式光伏。随着大规模分布式光伏接入电网，其随机性、波动性、间歇性对电网安全的影响愈加凸显，精准预测分布式光伏发电功率成为需要解决的问题。

(责编：罗知之、陈键)
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