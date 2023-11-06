黄盛

创客烧烤、认养一只鸡、一米菜园、后备厢咖啡、音乐岛野营、热气球游玩、汉服体验、花海小火车……近日，浙江省平阳县万全镇周垟村，一系列“农旅融合”的产业项目，为当地农民带来了超200个就业岗位，架起了村民家门口的“致富桥”。

“农民增收、企业增效、集体增富，是延伸产业链、打造强村富民场景的目标。”万全镇党委书记盖军介绍说，周垟村把特色主导产业和乡村旅游品牌结合起来，运用“产业+基地+农户”“村党组织+农业龙头企业+低收入农户”等多位一体运作模式，做大做强研学科普、创意农业等乡村新业态，延伸乡村产业链条，增加农民收入。

事实上，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中，如何拓展协作帮扶广度深度，广泛凝聚社会各界力量，延伸乡村产业链条，实现企业与农村、产业与农民互利共赢，一直备受各界关注。日前农业农村部召开的全国乡村振兴示范创建经验交流视频会要求，各地要与时俱进制定可感可及的阶段性目标，聚焦粮食产能提升，加强高标准农田建设，加快技术集成推广，加快发展现代设施农业，在稳产保供上作表率；聚焦乡村产业发展，着力做足产业特色，延长产业链条，推进产业集聚，在促进农民就业增收上作表率。

做足产业特色、延长产业链条，也需要探索不同类型地区推进乡村振兴的实践路径，以点带面推动乡村振兴不断取得新成效。

在广西凌云县泗城镇上蒙村，林下经济等特色产业成为帮助群众就地就近增收、壮大发展村级集体经济的重要路径。上蒙村驻村工作队和村“两委”通过入户走访、“第一书记”夜话、村民代表会议、党员大会等方式了解倾听党员、群众对发展林下经济的看法和建议，提出“支部建在产业链、党员聚在产业链、群众富在产业链、村集体经济壮大在产业链”的“四链建设”党建引领新理念，并采取“产业党支部+基地+公司+联合社+农户”的模式，和广西富凤农牧集团有限公司合作发展林下养殖产业。

“搞林下养鸡有市场、有前景。最近出栏的这批鸡，我赚了8万多元”上蒙村致富带头人陆定乐说起林下养殖基地就笑得合不拢嘴。据他介绍，富凤农牧集团负责统一供应鸡苗、统一养殖流程、统一疫苗防治、统一饲料供应、统一成品回收，与养殖农户农险共担，打造完整养殖产业链。

完整产业链的实践，也在浙江平阳万全镇湖岭社区落地。万全商会与和平、安阳、金宕三村通过党建联建，以村企联合，携手打造来料加工式共富工坊，积极探索“鞋帮加工进社区”生产模式，将鞋帮加工材料送到村民手中，实现家门口的就业。截至目前，该模式已为四村集体创收173万元，提供了50多个就业岗位。

“全链开发乡村特色产业。立足区域资源禀赋，挖掘品种资源，建设绿色基地，做精特色粮经，做优特色畜禽，做亮特色水产，做活乡土产业，推进乡村特色产业延链、壮链、补链发展。”在2023年前三季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部有关负责人表示，下一步，农业农村部将强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)

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