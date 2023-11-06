原标题：唯品会“线上奥莱”展馆亮相进博会，首次发布全球买手宣言

11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海正式开幕。唯品会作为特卖电商，在进博会打造了“线上奥莱”沉浸式体验馆，并首次发布全球买手宣言。进博会期间，唯品会APP推出“云上进博会”专场，场内荟聚近10万款国际品牌好物。

打造沉浸式进博会体验，线下线上同步开馆

唯品会“线上奥莱”沉浸式体验馆位于进博会消费品展区，总面积300平方米。该展馆围绕精致时尚、潮流趋势、美好生活、绿色环保等主题，搭建深度场景化的品牌特卖空间，为到场观众打造别具一格的参观体验。

进博会期间，唯品会APP同步推出“云上进博会”专场，携手众多国际知名品牌，带来服饰鞋包、运动休闲、美妆护肤、家居家电、营养保健等品类的近10万款品质好物，以更优的价格提供给消费者。

据介绍，唯品会“云上进博会”专场将推出限时秒杀爆款、品牌会员专属折扣、特惠定制礼盒等促销福利，叠加双十一大促优惠，部分商品折扣创年内新低。同时，唯品会将与数百家国际品牌合作，推出融合新潮流、新科技、新时尚等元素的应季新品，为消费者带来更多元的购物选择。

唯品会相关负责人表示，“为了让消费者感受到进博会的现场氛围，我们将线下展馆的视觉设计原封不动的搬到了线上。我们希望通过唯品会‘云上进博会’传递品质生活新风尚，让消费者足不出户就能遇见全球美好生活。”

唯品会买手全球接力，助力消费市场提质升级

在本届进博会上，唯品会首次发布全球买手宣言。宣言指出，唯品会买手“聚焦全球好货，精选品牌，严把质量关，确保价格优势，让用户买的放心”，“与品牌共同打造正品特卖，让好货惠及千家万户”，“奉行环保和可持续发展理念，积极推广绿色消费行为”等。

据介绍，唯品会长期聚焦买手制好货战略，不断强化品牌特卖价值定位。唯品会有超过1000名专业买手分布在全球各地，并在英国、美国、意大利、法国、德国、日本、韩国、新加坡、等国家和地区都设立了海外办公室。

通过专业的培训与成熟的运作体系，唯品会买手在洞察行业与流行趋势的前提下，精选全球品牌并筛选出其中极具性价比的优质商品提供给消费者。同时，唯品会买手持续与全球品牌在差异化商品方面开展深度合作，提升平台商品丰富度，更好的满足消费者多样化、个性化、高品质的消费需求。

唯品会相关负责人表示，进博会作为推动构建新发展格局的窗口、高水平对外开放的平台，为国内外企业架设起了交流合作的桥梁，对企业的发展意义重大。唯品会希望通过进博会扩大“朋友圈”，挖掘新商机，提升市场竞争力。

“在国际国内市场高度融合发展的当下，我们希望充分发挥唯品会作为‘线上奥莱’的平台作用，与全球合作伙伴一道，为消费者带来更优质的商品、服务供给，助力消费市场提质升级。”该负责人说。

(责编：曹淼、杨迪)

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