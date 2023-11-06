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专家：构建“整合医学”宏观体系 实现患者精准治疗

2023年11月06日11:02 | 来源：人民网
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人民网上海11月6日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明，华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫做客人民网《人民会客厅·进博时刻》，就“整合医学”主题进行交流分享。

樊代明院士表示，“整合医学”是以人作为一个整体，将医学领域最先进的理论和知识与临床各学科最有效的经验方法进行有机结合，并按照环境、社会和心理的现实需求加以修正和调整，形成更加适合疾病防治和呵护健康的医学知识体系。

胡豫表示，“多学科整合是国际上流行的一种科学、规范的一种诊疗模式，其特点是综合各学科对于某一种疾病的综合认识。目前，我们肿瘤中心对于耳鼻咽喉肿瘤采取了这种‘整合医学’的理念，利用多学科诊疗（MDT）团队进行诊断治疗，实现肿瘤精准化。”

(责编：罗知之、高雷)
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