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《财米油盐》看进博 | 六年之约，进博展商共唱 “一带一路”好声音

2023年11月10日08:51 | 来源：人民网
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伊朗玫瑰精油飘香四溢、捷克“中国风”水晶时尚夺目、新西兰羊驼制品柔软温暖……今年，正值共建“一带一路”倡议提出十周年，也是中国国际进口博览会海连续举办的第六年。当进博会遇上“一带一路”，展会现场处处响起开放合作、共赢未来的“好声音”。

“看到这么多中国人喜爱我们家乡的传统产品，我很开心。”在伊朗植物精油企业巴莉哲展台上，土生土长的伊朗小伙Sina兴奋地告诉人民网《财米油盐》栏目。

伊朗巴莉哲总经理张桂才回忆到，2019年首次参加进博会时，他便发现中国消费者对于伊朗的玫瑰精油充满热情。连续参展进博会以来，该公司在中国销售的玫瑰精油产品已超过1000万瓶。

“我们参加第一届进博会也是抱着‘试试水’的心态来的，没想到那么成功。”捷克欧若拉水晶中国区总经理徐学群说，该公司的展台面积从2018年首次参展的30平米，到今年已经扩大至140平米。

“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。今年的进博会上，国家展的72个参展方中有64个是“一带一路”共建国家，超过1500家“一带一路”共建国家企业签约企业商业展，总展览面积近8万平方米，较上届增长30%。

徐学群回忆道，首次感受到进博会强大的“溢出效应”后，该公司于2019年在捷克首都布拉格成立了中捷设计工作室，将捷克的生产工艺和中国的消费需求相结合，推出了充满“中国风”水晶功夫茶具、水晶白酒酒具等产品，广受中国消费者欢迎。

历届进博会上，温暖可爱的羊驼制品总能成为备受青睐的“网红”展品。新西兰太平洋羊驼集团品牌联合创始人胡涛今年更是有备而来，不仅申请了进博会的独立特装展位，还联合中国新西兰书画院等机构的艺术家，共同带来了象征两国友谊和友好的羊驼艺术作品。

“借助‘一带一路’，我们打开了中国市场，对于我们在新西兰合作的800多家羊驼农场来说，这个大市场至关重要。”胡涛说。

出品人：叶蓁蓁

总策划：赵强

总监制：孙海峰 张玉珂

制片人：章斐然 谢 婷

监 制：吕 骞 梁 爽

策 划：陈 键 李 佳

记 者：申佳平

摄 像：赵 晨

剪 辑：赵 晨

包 装：赵 晨

设 计：方 红


专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)
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