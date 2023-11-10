原标题：保险经纪牌照获批 安顾方胜将为企业及家庭提供保险创新综合解决方案

安顾方胜保险经纪有限公司（以下简称“安顾方胜”）于11月9日宣布，公司已获得国家金融监督管理总局批准（金复〔2023〕434号），将正式开展保险经纪业务。安顾方胜将为企业及员工家庭提供包括健康险在内的保险创新综合解决方案，满足企业及消费者多元化、多层次的保险及服务需求。

安顾方胜总公司位于北京，由德国安顾集团与北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“FESCO”）共同投资设立。其中安顾集团持股33%，安顾保险金融经纪持股33%，FESCO持股34%。安顾方胜致力于以健康险创新为特色，联合保险公司、再保险公司和保险第三方服务机构为企业及家庭提供全面的保险创新综合解决方案和保险经纪服务。

安顾方胜的外方股东安顾集团及中方股东FESCO在大健康领域均有优势积累，并规划建设了各自的健康生态。安顾集团作为德国和欧洲重要保险集团之一，拥有多个市场的健康险领先经验、广泛的全球医疗网络及全面的健康管理服务体系，近年来加速在中国市场布局涵盖直保、渠道和服务的完整健康险生态链；FESCO是中国人力资源服务行业的开创者和引领者，深耕40余年，积累了对各行业人才及服务需求的深刻洞察，并致力于打造大健康服务体系，提供涵盖全生命周期的职场及个人健康管理。

安顾方胜将整合双方股东的健康生态资源，携手相关各方共同构筑“保险经纪+健康险TPA+健康管理”一站式综合保险经纪服务模式，成为领先外资保险集团与国有龙头企业合作，搭建保险服务生态服务本地企业及消费者的典范。安顾方胜将以企业客户为触点，辐射万千家庭，开展保险咨询、方案定制、理赔协助、风险减量管理等业务。安顾方胜将携手保险公司联合定制个性化、专属化、差异化的保险产品，推动行业的产品创新。除健康险外，安顾方胜还可根据客户需求提供寿险、意外险、财产险、责任险等产品，全力协助客户构建全面的风险保障体系。

“中国的健康险市场有着巨大的发展潜力，在中国布局健康险生态链是安顾集团的重要战略，保险经纪公司是其中不可缺少的重要一环。通过安顾方胜，安顾集团将进一步引入全球健康保险经验，并携手合作伙伴FESCO，为中国市场提供具有吸引力的服务与产品。”安顾中国首席执行官、安顾方胜拟任董事长思勇明（Jürgen Schmitz）表示。

“作为中国人力资源服务行业领军企业，FESCO致力于为社会实现人才市场高效配置，为企业提升人力资本商业价值，为员工提供幸福职场生活体验，成为最可信赖的全球人力资源服务伙伴。健康保障是企业及人才共同关注的重点领域。FESCO很高兴能与安顾集团合作，通过安顾方胜为企业及人才提供保险创新综合解决方案。我们希望能与安顾集团形成优势互补，实现强强联合，在企业、人才和保险服务之间搭建高效匹配的桥梁。”FESCO董事、总经理郝杰表示。

安顾方胜未来将充分发挥保险经纪的专业价值，通过生态资源整合、营销体制创新、高素质人才培育、保险科技赋能等多个方面推进业务高质量增长，并计划逐步开设分支机构，将业务拓展至更多区域。

(责编：董童、杨迪)

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