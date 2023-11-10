人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

深入智慧工厂穿越长白山 海澜之家超能鹅绒的超能之旅

2023年11月10日09:16 | 来源：新华网
小字号

原标题：深入智慧工厂，穿越长白山，海澜之家超能鹅绒的超能之旅

立冬已至，季节交替，许多地方出现“断崖式”降温。设在江阴的海澜云服智慧工厂，正如火如荼地生产运转，并迎来了央视主持人任鲁豫、王冰冰的“探班”。两位主持人从智能生产、科研检测、前沿实践等环节，向消费者直播展示了一件服装从设计到生产的“智造”之旅。

远在东北的长白山，已经下过几场雪，气温逐渐降至零下，这儿却依旧气氛火热。10月底，海澜之家极光系列超能鹅绒代言人曾舜晞，团综组合十个勤天，网红博主痞幼、王钟瑶呢、唐梓Neil、小科学说等人身穿海澜之家极光系列超能鹅绒服，在这里开启了一场热气腾腾的冬日限定超能之旅。

拥有多项黑科技加持，海澜之家超能鹅绒“颜值出色、实力出众”的密码，在这两场直播中得到揭秘。

央视主持人任鲁豫、王冰冰闯关测试

揭秘海澜之家的制造力、智造力与质造力

气温一键入冬，加购冬装成了当务之急。如何选择一件保暖又好看、且有“科技范儿”的鹅绒服？立冬前夕，央视主持人任鲁豫、王冰冰化身“鲁冰花”组合，深入海澜之家的服装智造超级工厂——海澜云服智慧工厂，开启了智慧生产的闯关之旅，探索海澜之家的制造力、智造力与质造力。

在云服智慧生产车间，任鲁豫、王冰冰进行了与智能机器人协同制作一件衣服的挑战。立库、机械臂+移动机器人组成的全面料管理模式，实现面料搬运100%数字化，让两位主持人直呼大开眼界。

海澜之家创新研发的光影复合裁剪模式，融合RFID芯片与5G技术的智慧生产线，可自动控制设备压力、喷气量与冷却时间的整烫环节，以及工厂自主研发的负压真空包装发货技术……无不让两位主持人惊叹不已，借助科技的力量，任鲁豫和王冰冰圆满完成挑战。

在云服检测中心，任鲁豫与王冰冰通过服装的耐摩擦色牢度测试、勾丝测试、整鞋试穿实验机模拟实验、纽扣拉力测试等多项细致的检测，探索一件合格服饰的应有标准，也再次突显海澜之家对服饰质量的严格把控。

在可以实现高温50℃至低温-20℃温度模拟、不同级别风力和降雨模拟的环境模拟实验室，主持人王冰冰身穿海澜之家的极光系列超能鹅绒，对抗模拟环境中迎面而来的寒风与暴雨冲击。通过数据监测，超能鹅绒完美通过了防风、防雨、保暖等性能测试。海澜之家极光系列超能鹅绒的科技力，得到两位主持人实力种草。

曾舜晞+十个勤天，梦幻联动

海澜之家首创定制户外慢综超长直播

在温度降至零下的长白山，海澜之家首创的品牌定制户外慢综火热开启，海澜之家极光系列超能鹅绒的硬核实力，得到完美展现。

这场长达6小时的超长直播，邀请了曾舜晞、十个勤天、痞幼、唐梓等明星网红前来助阵，并在抖音和微信视频号同步开启直播，最终吸引了930多万人观看，全网互动人数超2000万。直播前后，“曾舜晞到达长白山”“海澜之家 十个勤天”“曾舜晞撤回一个中指”等话题纷纷登上热搜，引发网友们的热烈讨论。海澜之家再一次实现活动破圈营销。

当然，直播现场，也是高能不断。

十个勤天版“你说我猜”，被网友们戏称为“你吼我猜”， 游戏输出全部靠吼，队友猜中全靠捡漏，浑身是戏的几个人，个个有梗，网友纷纷表示“腹肌都给笑出来了”。

曾舜晞和十个勤天的梦幻联动，生动演绎出i人误入e人的既视感。游戏环节，曾舜晞和鹭卓对视一秒就笑喷，笑点直接拉满。看热闹不嫌事大的其他几个人，在一旁强调海澜之家鹅绒服有防水功能，拱火再喷一遍。定制这场直播的海澜之家或许都没想到，鹅绒服还能这样玩。

十个勤天身穿海澜之家超能鹅绒拍摄的超能大片，在海澜之家发布的微博中，一小时内获赞超7万，粉丝纷纷留言“太帅了”，超能鹅绒果然“颜值出色”。

此次超长直播，同时也贡献了超多名场面：十个勤天笑劈叉的萝卜蹲、曾舜晞十个勤天i人和e人的互动、李昊模仿水冰月变身、李耕耘鸵鸟版太空步、大家踢毽子接力为粉丝争取福利……无不让直播间的观众直言“笑岔气”。几个认真的人，有专属对方的梗和点，玩得起来，也豁得出去，所以才会碰撞源源不断的笑点，才会有错过直播的粉丝凌晨1点还在“补作业”。这场长白山冬日限定超能之旅，收获了全网粉丝的满分好评，也让海澜之家在品牌直播和定制综艺的探索之旅中，更进了一步。

颜值出色，实力出众

海澜之家超能鹅绒C位出道

作为这场直播的主角，海澜之家极光系列超能鹅绒也是存在感满满。抖音网红、十个勤天、曾舜晞穿着超能鹅绒依次上场，雪山白、深海蓝、大地棕、草木绿等鲜亮色彩交相辉映，服饰的超高颜值首先收获一大波网友种草。

然而在几近零下的长白山，保暖才是鹅绒服的第一王道。整场直播，所有人都穿着海澜之家极光系列超能鹅绒，在户外自在地聊天、游戏、吃火锅，丝毫感觉不到冷。超能鹅绒核心科技的硬实力，得到完美展现。

据悉，海澜之家极光系列超能鹅绒采用特殊的蜂窝蓄热循环内里，可360°蓄热，再以石墨烯涂层快速吸收热能，形成循环保暖的温度层。而海澜之家创新应用的无缝直充、热压通道锁绒技术，不仅牢牢锁住鹅绒，更让蓬松绒朵容纳更多静止空气，热感密不透风，御寒指数原地up。难怪所有人都能在长白山谈笑自若，气定神闲。

值得一提的是，海澜之家充分发挥「适人体，优人态，合人需，达人意」的设计理念，在保暖的硬核功能之下，赋予服装包容的姿态。弹力科技，从体感出发，Q弹面料和蓬松触感，让身体轻弹自如。此外，90%绒子含量，680+蓬松度，1000+浊度（数值越高，羽绒洁净度越高），让超能鹅绒穿起来更显专业性能。瞬间理解为什么在长白山的直播中，大家能轻松弹跳、劈叉、踢毽子，原来穿鹅绒服除了保暖，还可以如此有运动气息。

当然，作为海澜之家升级打造的复合功能型产品，超能鹅绒还搭载了可脱卸叠穿系统，外衣、内胆可分离设计，让穿着者根据天气和环境随心改变穿着方式。运用Teflon三防科技，模拟荷叶拒水原理，让服装在不影响透气性的同时做到防水、防油、防污。无论雨天徒步还是户外挑战，无论火锅还是烧烤，身穿海澜之家极光系列超能鹅绒，都能灵活应对。这些保暖、实用，同时兼具都市通勤与户外美学的产品系列，是科技进步的成果，也是海澜之家深入洞察消费者需求，以创新推动革新的进一步实现。

从一件鹅绒服出发，服装行业的制造力、智造力与质造力如何落实？惊喜的是，海澜云服智慧工厂给出了答案。从一根纤维，到最后成衣，科技深入了服装的一针一线，让穿着者、服装和周围环境之间的关系得到了重塑。满载着对服饰美学、功能科技、面料创新的美好想象，期待有越来越多像海澜之家这样的服装企业，用品质追求，打造破圈惊喜；用量身智造，织就生活的美好！

(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
进博会观察：探寻消费“新意”挖掘市场潜能
　　第六届进博会尚未结束，参展商已经开始预订第七届展位。人民网记者 李彤摄 人民网上海11月10日电 （记者李彤）在第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）现场，食品试吃台和新品陈列台人气火爆。…
四个维度看懂农村物流如何助力乡村振兴
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部