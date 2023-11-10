原标题：深入智慧工厂，穿越长白山，海澜之家超能鹅绒的超能之旅

立冬已至，季节交替，许多地方出现“断崖式”降温。设在江阴的海澜云服智慧工厂，正如火如荼地生产运转，并迎来了央视主持人任鲁豫、王冰冰的“探班”。两位主持人从智能生产、科研检测、前沿实践等环节，向消费者直播展示了一件服装从设计到生产的“智造”之旅。

远在东北的长白山，已经下过几场雪，气温逐渐降至零下，这儿却依旧气氛火热。10月底，海澜之家极光系列超能鹅绒代言人曾舜晞，团综组合十个勤天，网红博主痞幼、王钟瑶呢、唐梓Neil、小科学说等人身穿海澜之家极光系列超能鹅绒服，在这里开启了一场热气腾腾的冬日限定超能之旅。

拥有多项黑科技加持，海澜之家超能鹅绒“颜值出色、实力出众”的密码，在这两场直播中得到揭秘。

央视主持人任鲁豫、王冰冰闯关测试

揭秘海澜之家的制造力、智造力与质造力

气温一键入冬，加购冬装成了当务之急。如何选择一件保暖又好看、且有“科技范儿”的鹅绒服？立冬前夕，央视主持人任鲁豫、王冰冰化身“鲁冰花”组合，深入海澜之家的服装智造超级工厂——海澜云服智慧工厂，开启了智慧生产的闯关之旅，探索海澜之家的制造力、智造力与质造力。

在云服智慧生产车间，任鲁豫、王冰冰进行了与智能机器人协同制作一件衣服的挑战。立库、机械臂+移动机器人组成的全面料管理模式，实现面料搬运100%数字化，让两位主持人直呼大开眼界。

海澜之家创新研发的光影复合裁剪模式，融合RFID芯片与5G技术的智慧生产线，可自动控制设备压力、喷气量与冷却时间的整烫环节，以及工厂自主研发的负压真空包装发货技术……无不让两位主持人惊叹不已，借助科技的力量，任鲁豫和王冰冰圆满完成挑战。

在云服检测中心，任鲁豫与王冰冰通过服装的耐摩擦色牢度测试、勾丝测试、整鞋试穿实验机模拟实验、纽扣拉力测试等多项细致的检测，探索一件合格服饰的应有标准，也再次突显海澜之家对服饰质量的严格把控。

在可以实现高温50℃至低温-20℃温度模拟、不同级别风力和降雨模拟的环境模拟实验室，主持人王冰冰身穿海澜之家的极光系列超能鹅绒，对抗模拟环境中迎面而来的寒风与暴雨冲击。通过数据监测，超能鹅绒完美通过了防风、防雨、保暖等性能测试。海澜之家极光系列超能鹅绒的科技力，得到两位主持人实力种草。

曾舜晞+十个勤天，梦幻联动

海澜之家首创定制户外慢综超长直播

在温度降至零下的长白山，海澜之家首创的品牌定制户外慢综火热开启，海澜之家极光系列超能鹅绒的硬核实力，得到完美展现。

这场长达6小时的超长直播，邀请了曾舜晞、十个勤天、痞幼、唐梓等明星网红前来助阵，并在抖音和微信视频号同步开启直播，最终吸引了930多万人观看，全网互动人数超2000万。直播前后，“曾舜晞到达长白山”“海澜之家 十个勤天”“曾舜晞撤回一个中指”等话题纷纷登上热搜，引发网友们的热烈讨论。海澜之家再一次实现活动破圈营销。

当然，直播现场，也是高能不断。

十个勤天版“你说我猜”，被网友们戏称为“你吼我猜”， 游戏输出全部靠吼，队友猜中全靠捡漏，浑身是戏的几个人，个个有梗，网友纷纷表示“腹肌都给笑出来了”。

曾舜晞和十个勤天的梦幻联动，生动演绎出i人误入e人的既视感。游戏环节，曾舜晞和鹭卓对视一秒就笑喷，笑点直接拉满。看热闹不嫌事大的其他几个人，在一旁强调海澜之家鹅绒服有防水功能，拱火再喷一遍。定制这场直播的海澜之家或许都没想到，鹅绒服还能这样玩。

十个勤天身穿海澜之家超能鹅绒拍摄的超能大片，在海澜之家发布的微博中，一小时内获赞超7万，粉丝纷纷留言“太帅了”，超能鹅绒果然“颜值出色”。

此次超长直播，同时也贡献了超多名场面：十个勤天笑劈叉的萝卜蹲、曾舜晞十个勤天i人和e人的互动、李昊模仿水冰月变身、李耕耘鸵鸟版太空步、大家踢毽子接力为粉丝争取福利……无不让直播间的观众直言“笑岔气”。几个认真的人，有专属对方的梗和点，玩得起来，也豁得出去，所以才会碰撞源源不断的笑点，才会有错过直播的粉丝凌晨1点还在“补作业”。这场长白山冬日限定超能之旅，收获了全网粉丝的满分好评，也让海澜之家在品牌直播和定制综艺的探索之旅中，更进了一步。

颜值出色，实力出众

海澜之家超能鹅绒C位出道

作为这场直播的主角，海澜之家极光系列超能鹅绒也是存在感满满。抖音网红、十个勤天、曾舜晞穿着超能鹅绒依次上场，雪山白、深海蓝、大地棕、草木绿等鲜亮色彩交相辉映，服饰的超高颜值首先收获一大波网友种草。

然而在几近零下的长白山，保暖才是鹅绒服的第一王道。整场直播，所有人都穿着海澜之家极光系列超能鹅绒，在户外自在地聊天、游戏、吃火锅，丝毫感觉不到冷。超能鹅绒核心科技的硬实力，得到完美展现。

据悉，海澜之家极光系列超能鹅绒采用特殊的蜂窝蓄热循环内里，可360°蓄热，再以石墨烯涂层快速吸收热能，形成循环保暖的温度层。而海澜之家创新应用的无缝直充、热压通道锁绒技术，不仅牢牢锁住鹅绒，更让蓬松绒朵容纳更多静止空气，热感密不透风，御寒指数原地up。难怪所有人都能在长白山谈笑自若，气定神闲。

值得一提的是，海澜之家充分发挥「适人体，优人态，合人需，达人意」的设计理念，在保暖的硬核功能之下，赋予服装包容的姿态。弹力科技，从体感出发，Q弹面料和蓬松触感，让身体轻弹自如。此外，90%绒子含量，680+蓬松度，1000+浊度（数值越高，羽绒洁净度越高），让超能鹅绒穿起来更显专业性能。瞬间理解为什么在长白山的直播中，大家能轻松弹跳、劈叉、踢毽子，原来穿鹅绒服除了保暖，还可以如此有运动气息。

当然，作为海澜之家升级打造的复合功能型产品，超能鹅绒还搭载了可脱卸叠穿系统，外衣、内胆可分离设计，让穿着者根据天气和环境随心改变穿着方式。运用Teflon三防科技，模拟荷叶拒水原理，让服装在不影响透气性的同时做到防水、防油、防污。无论雨天徒步还是户外挑战，无论火锅还是烧烤，身穿海澜之家极光系列超能鹅绒，都能灵活应对。这些保暖、实用，同时兼具都市通勤与户外美学的产品系列，是科技进步的成果，也是海澜之家深入洞察消费者需求，以创新推动革新的进一步实现。

从一件鹅绒服出发，服装行业的制造力、智造力与质造力如何落实？惊喜的是，海澜云服智慧工厂给出了答案。从一根纤维，到最后成衣，科技深入了服装的一针一线，让穿着者、服装和周围环境之间的关系得到了重塑。满载着对服饰美学、功能科技、面料创新的美好想象，期待有越来越多像海澜之家这样的服装企业，用品质追求，打造破圈惊喜；用量身智造，织就生活的美好！

(责编：曹淼、杨迪)

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