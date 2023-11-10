人民网上海11月10日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举办。中国太保产险总经理助理、董事会秘书陶蕾做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示，今年，进博会全面恢复线下举办，参加主体和人员显著增加，展览展示量质齐升，展会活动精彩纷呈，本次保险保障需求显著增加。

2018年首届进博会至今，中国太保已连续6年服务进博。陶蕾表示，体现在以下两方面：一方面，保障额度提档扩面。保障额度最高，中国太保为本届提供保险保障超1.25万亿元；保障覆盖最广，保障全覆盖进博会“4+4”类主体等；保障类型最全，包括财产，责任和人员等八大类型。

另一方面，保障服务提档增能。风险防范服务增强，中国太保为本届进博会风险查勘提供专业工程师团队外，还进一步升级风勘技术装备。理赔服务提档增能，中国太保进一步增强“95500进博专线”一体化服务力度，搭建线上线下“双语种”24小时服务窗口，建立一站式理赔绿色通道。

“去年我们在进博会首次引入展会碳普惠机制，吸引现场超四成观众参与。”陶蕾介绍，今年在前两届基础上再次升级，“零碳进博，零塑办博”2.0行动主要创新体现在以下三点：一是国际化程度更高；二是普惠性体现更广；三是绿色化行动更强。

(责编：罗知之、高雷)

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