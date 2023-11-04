人民网北京11月4日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了2023年三季度及前三季度国际收支平衡表初步数据。数据显示，2023年前三季度,我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差2089亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.6%，继续处于合理均衡区间。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，一是货物贸易保持较高水平顺差。数据显示，前三季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差4542亿美元，为历史同期较高水平。其中，货物贸易出口23365亿美元，进口18823亿美元。

“今年以来，随着国内各项政策精准发力、落地落实，企业主动求新求进、应变克难，我国对外贸易平稳运行，进出口规模逐季扩大、整体趋势向好，支撑我国经常账户保持合理规模顺差。”王春英说。

二是服务贸易收支稳步恢复。数据显示，前三季度，服务贸易逆差1682亿美元。旅行、运输仍为主要的逆差项目。其中，旅行逆差1303亿美元，主要是个人跨境旅行呈现恢复态势，旅行支出和收入均呈现增长趋势，但仍低于疫情前水平；运输逆差633亿美元，主要是国际运输市场供需结构逐步向疫情前回归。

“总体看，在复杂严峻的外部环境下，我国经济持续回升向好，高质量发展稳步推进，积极因素不断积累，继续支撑我国国际收支保持基本平衡。”王春英表示。

国家外汇管理局此前发布的《2023 年上半年中国国际收支报告》显示，我国国际收支结构稳健，体现了涉外经济尤其是对外贸易发展韧性，反映了稳步推进金融市场开放、深化外汇市场发展的成效。在全球贸易活动总体趋缓的背景下，我国对外贸易展现出相对韧性，巩固了经常账户以及国际收支稳定的基本盘；近一段时期金融市场开放稳步推进，上线“互换通”业务便利境外投资者管理利率风险，进一步整合外资投资境内债券市场的各类渠道，稳定证券投资、外债等相关资金流动；近年来我国外汇市场深化发展，成熟度显著增强，市场预期和交易行为更加理性有序，可以更好适应外部环境变化，提升国际收支自主平衡能力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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