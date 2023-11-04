人民网记者 杜燕飞

中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议总结了党的十八大以来金融工作，分析了金融高质量发展面临的形势，部署了当前和今后一个时期的金融工作。此次会议有哪些新提法、新布局？传递出了我国金融发展的哪些脉络？对我国推动高质量发展有哪些影响？对此，人民网邀请监管人士、行业专家一起，围绕会议进行分析解读，聚焦高质量金融服务“路线图”。

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。统筹发展和安全，是做好金融工作的关键所在。

10月30日至31日，中央金融工作会议在北京举行。会议强调，“统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”“要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险”“要把握好权和责的关系，健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制”“对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制”“健全金融监管机制，建立健全监管责任落实和问责制度，有效防范化解重点领域金融风险”……

多位业内人士在接受人民网记者采访时表示，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。此次中央金融工作会议明确提出“以全面加强监管、防范化解风险为重点”，确定当前金融风险防控的重点任务，并就下一步如何更精准有效防范化解金融风险作出部署，将有助于加快建设中国特色现代金融体系，为我国经济社会高质量发展提供健康、稳定的金融环境，助力金融强国建设。

全面加强金融监管

消除监管空白和盲区提高金融监管有效性

中央金融工作会议强调，切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，消除监管空白和盲区，严格执法、敢于亮剑，严厉打击非法金融活动。

接受采访的业内人士表示，加强和完善现代金融监管，是当前金融领域的一项重要任务。本次中央金融工作会议再次以强化金融监管作为主要议题之一，延续第五次全国金融工作会议的“强监管”政策基调，旨在进一步完善金融监管体系。

日前，中国人民银行党委、国家外汇管理局党组、国家金融监督管理总局党委和证监会党委分别召开扩大会议，落实中央金融工作会议精神，提出具体工作任务，再次释放出全面加强金融监管的政策信号。其中，国家金融监督管理总局党委召开的扩大会议强调，推动出台系列制度文件，加快补齐制度短板。全面强化“五大监管”，探索构建中国特色金融监管体系的“四梁八柱”，大力推进金融强国建设；坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。加大稽查检查力度，切实增强监管震慑力和权威性。

“对于资本市场而言，未来要加强逆周期调节，提升资本市场监管适应性，牢牢守住风险底线。”证监会市场监管一部主任张望军说。

民生银行首席经济学家温彬表示，随着监管职责调整划分，各监管机构边界进一步厘清，我国“分业监管”模式向“功能监管”模式转型。“功能监管”模式有助于弥补金融混业经营下“分业监管”可能存在的监管空白和盲区，确保金融监管全覆盖和减少监管板块重叠，有效防范监管套利和提高监管效率。会议再提“行为监管”，旨在加强投资者的适当性管理、保护投资者权益，预计相关监管机制有望加速落地。

有专家表示，下一步，要加快完善地方金融监管体制，推动中央和地方加强金融监管协调，更好地防范化解区域性和系统性金融风险；运用金融科技尤其是监管科技手段，提高监管数字化智能化水平，加强和改进对数字金融领域的监管，提升监管有效性，增强金融发展的安全性；完善金融机构公司治理机制，提升金融机构防范风险的内生机制和能力。

维护市场稳健运行

牢牢守住不发生系统性金融风险的底线

防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。从及时处置中小金融机构风险，到建立防范化解地方债务风险长效机制，从促进金融与房地产良性循环，到防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振，再到保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，中央金融工作会议对有效防范金融风险提出了明确要求。

国家金融监督管理总局党委日前召开的扩大会议强调，有效防范化解重大风险隐患。猛药去疴治已病，抓早抓小治未病，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

“要有力有序化解债券违约、私募基金等重点领域风险，防范风险跨区域、跨市场、跨境传导，牢牢守住不发生系统性风险的底线。”张望军表示。

值得一提的是，作为金融市场体系的重要组成部分,外汇市场稳定运行对于我国经济社会高质量发展具有重要意义。

“未来在工作中，要坚持把防控风险作为金融永恒主题，强化外汇领域监管全覆盖。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。强化跨境资金流动监测研判，完善应对预案，加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，推动商业银行外汇业务流程再造，严厉打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。

温彬表示，受美联储紧缩货币政策影响，近两年全球汇市大幅震荡，人民币汇率贬值压力也相应有所加大。中央金融工作会议再提“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，意味着未来监管部门会继续加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，综合施策、校正背离、稳定预期，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，同时坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，防范汇率超调风险。

“近年来，我国外汇市场出现了一些波动。在此背景下，中央金融工作会议强调，加强外汇市场管理，就是要综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，这是一项中长期的工作任务。”中银证券全球首席经济学家管涛表示，在维护金融市场稳健运行方面，中央金融工作会议提出，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振，这是针对当前各金融市场形势的有效举措，也可能会有中长期的制度安排。随着金融市场开放程度加深，我国对海外的金融风险敞口增加，金融市场与其他成熟市场之间的金融风险传染的可能性也在上升，未来防范风险跨境传递共振将是一项比较大的挑战，必须重视。

解读中央金融工作会议系列报道

之一：加快建设金融强国 提升服务高质量发展能力

之二：优化资金供给结构 营造良好的货币金融环境

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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