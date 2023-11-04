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东北部分地区将有大到暴雪 农业农村部安排部署雪灾防范工作

2023年11月04日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京11月4日电 （记者李栋）11月影响我国的冷空气活动趋于频繁，势力明显增强。为切实做好雪灾防范工作，近日，农业农村部安排部署东北地区雪灾防范工作。

中央气象台预计，受强冷空气影响，11月4日至6日，东北地区将出现小到中雪或雨夹雪，部分地区有大到暴雪，并伴有大风天气。

分地区来看，目前内蒙古呼伦贝尔和兴安盟、吉林延边、黑龙江齐齐哈尔和大兴安岭等地还有300多万亩站秆晾晒的玉米，辽宁东部40多万亩中稻尚未收获，可能出现“雪压粮”、增加收获难度，设施蔬菜正在定植移栽关键时期，大风暴雪可能造成设施大棚损毁、蔬菜幼苗受冻。 

农业生产就是唱“四季歌”。为防范降雪给农业生产带来的不利影响，11月3日农业农村部在与中国气象局联合发布雪灾风险预警的基础上，派出4个专家指导组分赴东北四省区，指导地方及时调度机具加快秋收扫尾、避免出现“雪压粮”，确保颗粒归仓，做好已收粮食晾晒通风、仓储保管，防止发芽霉变；对设施大棚落实防风加固、防寒保温措施，雪后及时清除积雪、排涝降湿、适时补光，促进蔬菜幼苗正常生长发育。 

寒潮来袭，农业生产者应如何做好防范应对工作？农业专家表示，当前，要及时抢收已成熟的蔬菜、柑橘类水果、食用菌等，防止因剧烈降温或低温灾害影响品质和产量。

对设施农业来说，要密闭棚门、压好裙膜、拉紧压膜带，合理采用多层覆盖保温措施。此外，及时启动畜禽圈舍的保温措施，适当增加饲料和喂食次数，以提高畜禽的防寒抗寒能力。

“最后要加强灾后生产管理。”专家建议，持续低温天气后，适时对大棚进行通风，促进作物恢复生长。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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