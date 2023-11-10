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中汽协：10月我国新能源汽车销量达95.6万辆 再创历史新高

2023年11月10日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）公布数据显示，10月，汽车产销分别达到289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%、销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%；1至10月，汽车产销累计完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。

10月，乘用车产销分别完成251.3万辆和248.8万辆，环比分别增长0.7%和0.02%，同比分别增长7.6%和11.4%；1至10月，乘用车产销累计完成2073.1万辆和2066.4万辆，同比分别增长6%和7.5%。

10月，商用车产销分别完成37.8万辆和36.5万辆，产量环比增长6.9%、销量环比下降1.7%，同比分别增长42.7%和33.4%；1至10月，商用车产销累计完成328.6万辆和330.3万辆，同比分别增长22.1%和19.8%。

10月，新能源汽车产销分别达到98.9万辆和95.6万辆，环比分别增长12.5%和5.7%，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%；1至10月，新能源汽车产销累计完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。

数据显示，1至10月，在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪股份销量增速最为显著，奇瑞控股、吉利控股、北汽集团、长安汽车和长城汽车销量也呈两位数增长，中国一汽销量微增，其他企业呈不同程度下降。

其中，1至10月，在销量排名前十位的轿车生产企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长，吉利汽车和上汽股份小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

1至10月，在销量排名前十位的SUV生产企业中，与上年同期相比，除一汽大众小幅下降外，其他企业均呈不同程度增长，其中奇瑞汽车、比亚迪股份、特斯拉增速显著，吉利汽车、广汽丰田、广汽乘用车、长城汽车和长安汽车也呈两位数增长。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，10月，我国汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。他预测，近期，伴随国家稳定经济增长的政策效应持续显现，加之地方购车补贴、促销活动等措施延续，四季度汽车消费有望持续增长。

近年来，在全球“碳达峰、碳中和”背景下，包括比亚迪、长安、奇瑞等中国汽车品牌将充分发挥在新能源领域独特优势，不断加码新能源汽车等绿色解决方案，为全球消费者创造更加美好的绿色出行新体验。

(责编：王连香、高雷)
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