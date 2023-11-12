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丘成桐等7位科学家获颁2023年度邵逸夫奖

2023年11月12日23:40 | 来源：新华网
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新华社香港11月12日电（记者张雅诗）2023年度邵逸夫奖颁奖典礼12日在香港会展中心举行。包括华裔数学家丘成桐在内共7位国际科学家分获数学科学、天文学、生命科学与医学3个奖项，每项奖金为120万美元。

香港特区行政长官李家超在颁奖典礼上致辞表示，得奖科学家的成就不仅体现他们对学术卓越的追求，也对全球科学家和研究人员尤其是年轻一代起了重要激励作用。

李家超表示，香港拥有世界顶尖的大学和研究机构，香港优秀学者不懈努力，在生命科学及医学、机器人、月球探测器等不同科技领域为社会带来转变并造福人类。在国家“十四五”规划支持下，香港决心发展成为国际创科中心。特区政府致力建立一个有利于研究发展、科学突破以及研究成果可持续商业化的创新生态系统。

2023年度邵逸夫数学科学奖平均颁予美国芝加哥大学教授弗拉基米尔·德林费尔德和清华大学丘成桐数学科学中心主任丘成桐，以表彰他们对数学物理、算术几何、微分几何和凯勒几何的贡献。德林费尔德参与推动了几何朗兰兹纲领，丘成桐致力于解决广义相对论和弦理论所引起的数学问题。

天文学奖平均颁予澳大利亚研究委员会引力波发现卓越中心主任马修·贝利斯、美国西弗吉尼亚大学教授邓肯·洛里默和莫拉·迈克劳克林，以表彰他们发现快速电波爆发。这种强烈的射电爆发能够在千分之几秒内释放相当于数天太阳辐射的能量。他们在2007年发表的论文中描述了快速电波爆发的首个发现。

生命科学与医学奖平均颁予德国马克斯·普朗克多学科科学研究所分子生物学系主任帕特里克·克拉默和美国加州大学伯克利分校教授伊娃·诺加利斯，以表彰他们在结构生物学领域的开创性研究。他们将负责基因转录的蛋白质机制于单个原子尺度上视觉化，揭示了基因转录机制的步骤。

邵逸夫奖于2002年创立，由邵逸夫奖基金会管理及执行，从2004年开始每年颁奖一次。历届超过30位得奖者受主办方邀请参加了今年的颁奖典礼。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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