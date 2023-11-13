本报记者 孙 超

永安镇耕作层剥离再利用项目示意图

永安镇提供

今年春天，在丰裕村首批整理好的土地上，试种的油菜形成油菜花海。

永安镇供图

耕地是粮食生产的命根子。耕地保护是一个系统工程，建设占用耕地耕作层剥离再利用是严格保护耕地、提升耕地质量的重要手段之一。2017年，《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》就已明确提出，全面推进建设占用耕地耕作层剥离再利用。

记者走进湖南长沙机场改扩建工程的耕作层剥离再利用试点项目现场，看如何用“搬家”的沃土再造一片良田。

——编 者

立冬前后，天气晴朗。在湖南省浏阳市永安镇丰裕村，邵国胜站在双季晚稻种植片区中，看着收割已近尾声的稻田，开心地说：“今年是个丰收年！”

邵国胜是丰裕村党总支书记、田长。曾经的丰裕村，因灌溉水源被冶炼厂污染，土地受到影响，按照相关规定，这里的1700亩土地一度休耕，调整种植结构，退出水稻生产。而现在，村里试验种植的大片晚稻正处在收获期。

水稻从退出种植到恢复试种，丰裕村，因何而变？

土壤为啥搬

“孕育1厘米厚的成熟耕作层，需要100年甚至更长时间”

2020年12月，在长沙市长沙县，距离丰裕村22公里处的长沙机场改扩建工程启动。这一民用运输机场建设重点工程，在经过相关手续后，要占用长沙县优质耕地2000多亩，总土方量40多万立方米。

“耕地是粮食生产的命根子”，耕作层则是耕地的精华。湖南省委省政府决定，对这些优质耕作层，要应剥尽剥，充分再利用。在机场项目建设之初，湖南省自然资源厅就拟定了耕作层剥离再利用工作方案，将相关费用列入建设项目总投资。

湖南省地球物理地球化学调查所的专家对长沙县计划剥离的土壤进行评估后，确认其肥力良好，且是一直在耕种的熟土，污染物含量低。根据工作方案，项目在长沙县取土深度为30厘米。

在丰裕村耕作层剥离再利用过程展示区，记者拿起铁锹往下挖，在大约两拃处，阻力明显增大，原本颗粒疏松的土壤变成了细密紧实的硬泥，颜色也出现了较为明显的分界。

“这两拃厚铁灰色的土就是耕作层，富含有机质，水稻的大部分根系在这里生长。”湖南省地球物理地球化学调查所副所长骆检兰介绍，“孕育1厘米厚的成熟耕作层，需要100年甚至更长时间。这是世世代代留下来的财富，每一寸都十分宝贵。”

一边是基本农田的耕作层“虚位以待”，一边是重点项目建设涉及的优质耕作层需要“落地”。沃土搬家，就此展开。

土壤怎么搬

“土地的变化牵动着水系和路网，必须统筹考虑”

“耕作层剥离再利用不是简单地把土挖出来、再找个地方覆盖上去。土地的变化牵动着水系和路网，必须统筹考虑。”浏阳市土地整理中心主任章新强坦言，这是湖南迄今为止规模最大的耕作层剥离再利用项目，大家是在探索中积累经验。

首先进行的是长沙县耕作层剥离工程，要将表土剥离并暂时存储。

“为了确保剥离深度精准、土壤质量合格，项目方在工地上安装了摄像头全程监控，对每一车土壤进行查验。并在就近存储土壤的暂存区覆盖了塑料布、绿网，进行适当围挡，避免表土被雨水冲刷，导致肥力流失。”章新强说。

长沙县耕作层剥离工程从2022年2月开始，直至8月结束，涉及总面积2278亩，储存表土45万立方米。

与此同时，丰裕村也紧锣密鼓开了工。这片耕地最大高差有4米，为改善耕种条件，丰裕村一方面挖高填低、平整土地，并将小田整合为大田；另一方面，配套4座排灌设备，改善水利条件，并规划了田间道路，满足出入交通和机械化耕作的需要。

丰裕村的乡亲们也参与进来。永安镇邀请村民监督项目实施过程。种地“老把式”柳志先后带着几十名村民到机场项目剥离现场值守。“在耕作层堆积存放的地方，我们帮助检查水土流失和堆放不当带来的安全隐患。大家都盼着这些好土能尽快运到村里来。”柳志说。

去年6月底，运送耕作层土壤的卡车开进了丰裕村。那段日子，丰裕村每天几百辆车来来往往，从清晨到傍晚络绎不绝，累计达4.9万车次。

按照技术方案，施工人员给丰裕村原有土壤撒生石灰、深翻耕、压实犁底层之后，再覆盖上35厘米厚的耕作土。10多台挖掘机同步作业，将土壤从暂存区一层层铺到田间。“为了确保原有土壤治理到位，撒生石灰和翻耕都进行了两遍。”永安镇党委委员、副镇长曹广说。

一场雨下来，土壤湿润泛光，“新土的确肥呀！”村民柳庆年感慨。

土壤搬来后

“有耕地就有希望，乡村的价值被激活了”

今年春天，完成改造的农田上，新的希望已然在孕育。

新试种的油菜，已经让人感受到了优质耕作层带来的优势。“这边油菜的侧枝，比一些地方的油菜的主干都要粗。”浏阳市农业农村局种植业管理科科长黄情说。油菜花开，成片金黄。今年到丰裕村赏油菜花的游客较往年翻了一倍多。

除了油菜，目前，项目区域内已种植早稻359亩、一季稻611亩。7月25日，早稻完成收割，平均亩产达1020斤，总产量约18.3万公斤。一季稻亩产1400斤。现在，400亩晚稻也将完成收割，亩产达1000斤……这些试验种植的水稻进行多点采样、送检，严格落实“单独收割、全面检验、专库存储、妥善处理”的规定。“经过试种检测，相关指标完全达标。”曹广说。

“稻花开的时候，香气拂来，我好像回到了小时候。土地就是我们农民心里最深的情结。”丰裕村党总支副书记罗志强说。

成片覆土改造后，原有的田地界线被打破，丰裕村土地专业合作社对其进行集中流转。目前，丰裕村与湖南三湘万亩田园智慧农业科技有限公司签下1000余亩土地的10年租约。该公司按“前3年每年每亩500元、中间3年每年每亩600元、后4年每年每亩700元”的标准，向农户支付租金。“等到全面进行耕种后，预计未来每年可为村民增收170万公斤粮食，增收超过400万元。”永安镇党委副书记、镇长祝易滔说。

耕地的重生，带来的不仅是种植结构的调整，还为丰裕村提供了发展机遇：耕作层剥离再利用项目建设的水系、道路，加以延伸美化，就可以成为乡村振兴、建设宜居宜业和美乡村的基础。

铺开一张永安镇地图，由一条条公路串起的屋场犹如一颗颗珍珠。“我们围绕捞刀河和永丰公路，重点打造28个特色屋场，串珠成链建设美丽乡村。”永安镇党委书记孙谦介绍，永安镇组织规划专家、专业规划队伍赴各村一线实地调研，按照“一村一品、一村一特、一村一景”的理念，进行规划布局。

截至目前，丰裕村位于项目附近的5个屋场已经完成了美丽屋场的建设方案，其中3个屋场已经建成。美丽屋场建设过程中，村民们也自发参与进来，清理垃圾、修缮院落，建设美丽家园。

沿着永丰公路前行，耕地满目生机。“有耕地就有希望，乡村的价值被激活了。”邵国胜说。

本期统筹：张佳莹

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年11月13日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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