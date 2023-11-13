勾明扬

原标题：多家银行推出消费贷利率优惠活动 进一步助力提振消费扩大内需

近期，多家银行陆续推出消费贷利率优惠活动，个别银行最低利率甚至降到3%，引发了市场广泛关注。

据浦发银行近日发布的“浦闪贷金秋嗨购礼，利息券年利率3%起”相关信息显示，活动期间，浦闪贷授信审批通过且完成授信签约客户有机会领取一张浦闪贷一年期3%年化利率（单利）优惠券。另外，该行还推出一年期、三年期年化利率为3.2%的优惠券。

部分国有银行在推出了一些消费贷产品的基础上，还叠加了返券、折扣等优惠活动。中国工商银行牡丹卡中心产品经理贺语童告诉记者：“‘双11’期间，通过金融科技赋能文旅产业，打造智慧景区平台，同时联合旅游目的地范围及周边的景点发行‘超惠信用卡’，通过向信用卡客户发放消费券、立减金等，让客户享受更多的优惠。”

“总的来说，个人消费贷款的利率在不断走低。”招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼说，今年以来房地产市场较为疲软，居民住房消费的意愿下降，住房贷款新增情况比较一般，个别银行还出现了负增长。因此，部分银行希望通过发展消费贷款来弥补个人住房贷款下降的缺口，以此保持营收和净利润的稳定。消费贷款作为银行零售业务资产的重要部分，其重要性不断凸显。一些银行希望通过降低贷款利率、推出优惠活动等措施，加快发展个人消费贷款业务，这是消费贷款利率不断走低最根本的原因。

此外，今年以来，央行多次调整政策利率，商业银行也多次下调存款利率，两次降准使银行的资金成本有了比较明显的下降，资金端的成本下降反映到资产端，使得银行有能力下调消费贷款利率。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，消费贷款作为银行提振贷款增速的重要抓手，在促进个人消费回升过程中，银行通过消费贷款为个人短期的资金不足提供支持，不仅从微观上推动个人潜在消费需求转化为现实消费需求，而且从宏观上扩大当期消费切实推动消费更好回升。

董希淼认为，降低个人消费贷款利率，能给消费市场和消费者带来积极作用。既能够直接降低消费者消费信贷成本，减少消费者在消费领域的利息支出，还有助于进一步激发消费者扩大消费的意愿和能力，从而进一步助力提振消费，扩大内需。

降低消费贷利率虽有利于刺激消费回暖，但同时也需要注意控制由此带来的资产质量风险与息差压力。专家表示，如果银行的息差过窄，就可能影响到其盈利能力，甚至可能导致亏损。因此，银行在推行低利率消费贷时，必须谨慎考虑其长期的财务稳健性。

对此，一些银行已经开始采取措施来控制风险。在审核贷款申请时，银行会对申请人的信用状况、还款能力等进行更为严格的审核。同时，通过合理安排资产和负债的结构，提高资本充足率，以应对可能出现的风险。

业内人士提示广大消费者，不要过度借贷，特别是年轻消费者应坚持量入为出、合理借贷，将个人债务控制在合理水平。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经