敖蓉

原标题：就业主要指标符合预期

今年前三季度，全国城镇新增就业1022万人，失业人员再就业396万人，困难人员就业129万人。我国就业形势保持总体稳定，主要指标符合预期。专家表示，经济持续恢复向好是就业改善的关键所在。同时，就业优先政策深入实施，各项职业技能培训扎实开展，就业服务持续优化升级，稳就业积极因素不断累积。

多措并举支持企业用工

企业是吸纳就业主渠道。今年以来，一揽子政策助推各类企业健康发展，创造更多高质量就业岗位。

从政策扶持情况看，前三季度，我国延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等政策，为企业减少成本1419亿元，支出就业补助资金809亿元。与此同时，各地各部门接续推出民营企业服务月、百日千万招聘等不间断就业活动，优化重点企业用工服务保障。

突出支持民营企业和中小微企业是今年就业工作的一大亮点。从年初关爱农民工的春风行动，到持续开展的大中城市联合招聘，再到各类就业专项行动，各地面向中小微企业为用人单位和求职者搭建沟通桥梁。

与大型企业相比，中小微企业招用人才还存在一定难度，尤其是一些急需紧缺的技术技能型人才更是难求。为此，9月底，专精特新中小企业就业创业扬帆计划正式“出海”。这是人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合推出的一项促进专精特新中小企业健康发展的重要举措。

扬帆计划专门将专精特新中小企业纳入重点企业用工服务范围，探索建立用工余缺调剂机制，促进供需匹配，同时，梳理专精特新中小企业急需紧缺职业（工种）信息，推广订单、定向、定岗式的培训，做好技术技能人才供给服务。

“专精特新中小企业创新能力强、质量效益高、带动就业能力强，应鼓励劳动者创办创新型中小企业，激发专精特新中小企业发展潜力，吸纳更多重点群体就业。”人力资源和社会保障部就业促进司副司长宋鑫表示。

加大青年就业扶持力度

促进高校毕业生等青年就业是就业工作的重中之重。当前，高校毕业生秋招正在各地全面开展，2024届高校毕业生陆续进入就业市场，部分2023届离校毕业生还没有落实工作。

“求职者不能获得及时有效的就业市场信息、招聘单位不能获得真实及时的应聘人员信息，这是过去妨碍我国青年高质量就业的重要因素。”北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师唐代盛表示。

短期内缓解青年就业压力须从扩大有效需求着手，千方百计创造更多高质量就业岗位。今年以来，人社部实施高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，强化政策落实、服务保障、权益维护、困难帮扶，帮助高校毕业生尽早就业。其中，面向离校未就业毕业生，提供“1131”实名服务，即至少提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推荐、1次技能培训或就业见习机会。

作为一项选派高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等的服务，“三支一扶”计划越来越得到广大高校毕业生的关注和参与。目前，全国共招募4.2万名高校毕业生到基层服务。

宋鑫表示：“面向登记失业青年和未就业毕业生，我们加紧加密岗位推送，集中开展线上线下招聘。同时会同国资委等部门，组织中央企业面向西藏青海新疆高校毕业生开展专场招聘。”

帮助高校毕业生、农村转移劳动力等重点群体提升就业竞争力是长远之计。目前大规模职业技能培训正在全国开展。前三季度，全国发放职业培训券899万张，延续实施技能提升补贴政策，开展补贴性职业技能培训超过1300万人次。同时，今年的百万就业见习岗位募集计划已募集见习岗位超过100万个，引导鼓励有需求的青年参加就业技能培训、创业培训、新职业培训，持续提升就业能力。

保障灵活就业人员权益

随着互联网经济快速发展，新就业形态劳动群体人数快速扩容，成为当前劳动力市场一个不可忽视的群体。如何加强新就业形态劳动者权益保障，是社会治理的重要课题。

党中央、国务院对新就业形态就业人员职业伤害保障高度重视，去年7月份以来，我国在部分地方、部分平台企业正式启动新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。一年多来，试点工作在北京、上海等7个省份的出行、外卖、即时配送、同城货运4个行业开展，涵盖了曹操出行、美团、饿了么、达达、闪送、货拉拉、快狗打车7家平台企业。截至今年9月，累计有668万人纳入职业伤害保障范围，试点对象总体做到应保尽保。

“试点工作为新就业形态劳动者这一新兴群体如何参加社会保险积累了宝贵经验。”人力资源和社会保障部工伤保险司司长郑玄波介绍，试点省份累计做出职业伤害确认结论3.2万人次，支付职业伤害保障待遇共计4.9亿元，切实保障了新就业形态就业人员职业伤害权益。同时，分散了平台企业经济风险，对促进平台经济规范健康发展发挥了积极作用。

记者了解到，目前，为让职业伤害保障试点工作更加公平、制度更可持续、服务更加便捷、责任更加清晰，相关部门正在研究扩大试点的思路，为职业伤害保障在全国推开奠定扎实的工作基础。

“近期，我们将通过国家社会保险公共服务平台等全国统一服务入口，推出新就业形态就业人员参保信息查询、日接单情况查询和平台服务机构查询等服务，后续还将进一步推出待遇给付申请受理、职业伤害确认、劳动能力鉴定、待遇发放、办理进度等服务，维护新就业形态就业人员参保权益，提升职业伤害保障公共服务水平。”郑玄波说。

(责编：申佳平、陈键)

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