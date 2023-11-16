人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

解码北控水务与长沙的“双向奔赴”

2023年11月16日08:38 | 来源：新华网
小字号

原标题：解码北控水务与长沙的“双向奔赴”

湘江北去，橘子洲头，万山红遍，层林尽染。山、水、洲、城的奇妙格局，历史文化和自然风光的完美融合，让长沙这座千年魅力之城，在时光的年轮里渐次厚重。巍巍岳麓，湘水泱泱，在这片天地之间，北控水务与长沙同频共振，书写美丽的生态故事。今天，让我们一同走进北控水务在长沙具有代表性的两座污水处理厂——金霞污水处理厂、苏托垸污水处理厂，去体验这座幸福城市的生态美。

当时光回到1979年，湖南省颁发了当时中国第一部省级制定的水环境保护条列《湘江水系保护暂行条例》，也就是在这一年，长沙市金霞污水处理厂项目（长沙市第一污水处理厂）开工建设，并于1984年底投产运行，成为改革开放初期长沙促进生产力发展和保护湘江的代表。

世纪蝶变 改革先行

新时代环境治理的先行者

风华正茂是长沙，千载星城吐芳华。长沙市金霞污水处理厂是湖南省长沙市第一座污水处理厂，2004年北控水务获得该项目的经营权。项目日处理规模18万吨、总纳污面积约15.40km2、服务人口50.94万人，纳污区位于长沙市中心城区，是长沙市十分繁华且开发密度高的区域之一。

长沙深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，将水生态文明建设与提升城市品质、推进产业转型、增进民生福祉有机结合，在新时代的城市建设和生态要求下，金霞污水处理厂率先“站”了出来，启动提标改造工程，改造后日处理规模增至30万吨，出水水质标准由原国标一级A排放标准提高至化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行省标一级标准，五日生化需氧量执行《地表水环境质量标准》IV类标准，其他因子执行国标一级A标准。

2022年，金霞污水处理厂扩容提标工程一期工程完成管道接驳，顺利实现通水，实现了在长沙首次全停产驳接、污水全达标处理，无一滴污水下河，保障湘江水质安全。计划到2023年底，扩容提标二期工程完成建设，将有效提升长沙城镇污水处理能力，对改善浏阳河及湘江整体水质具有重要意义。金霞污水处理厂更成为新时代城市水环境综合整治的一个缩影。

技术领先 立体空间

智慧集约化用地的数字水厂

技术的突破带来的是效能的不断提升。金霞污水处理厂采用北控水务独有的SCMR反应器池型，将反应器曝气充氧和搅拌混合完全分开，通过智能控制按需曝气，低氧运行，实现系统整体效果更优，能耗更低；国际领先的深度处理工艺，高效沉淀池、反硝化深床滤池占地仅为同类产品的50%，以极小的占地达到优质稳定的出水标准，保证系统稳定低碳运行，实现土地价值最大化。与此同时，金霞污水处理厂加快智慧水务建设步伐，采用行业领先的生化池在线巡检机器人，实现好氧池内曝气系统、污泥性状实时监控、池内有害气体、温湿度实时监控；BIOwin模型模拟、CFD水力模拟等数字化手段的实施，实现工艺效能最优化。

智慧化的发展给了立体化更多的空间，金霞污水处理厂创新立体花园布局，融入中心城区风貌。作为国内首座在运地铁上方改扩建的污水处理厂，金霞污水处理厂打造了市政基础设施立体交叉生长新格局。通过生化池顶绿化加盖，构建由屋顶花园到地面绿化的立体景观系统，成为浏阳河上的一道靓丽风景。特色的科普教育走廊，成为长沙市沉浸式生态科普空间。

资源利用 风采传承

护航湘江流域水环境

北控水务在长沙的创新从没有停止脚步。2019年，北控水务兴建苏托垸污水处理厂，成为长沙市“一江六河一湖”流域综合治理任务中的重点建设项目之一，纳污范围涵盖8个片区约109.94平方公里，服务人口约67.67万人，项目的通水对改善捞刀河水质、保护湘江流域水环境具有重要意义。

秉承集约化、精细化的发展理念，苏托垸污水处理厂高效沉淀池沉淀区表面负荷为17m3(m2·h)，是国内常规高效沉淀的2倍，沉淀池节省近1倍的占地面积；项目应用北控水务自主研发的精确曝气系统，相比传统人工操作节省10%曝气能耗；生化池的设计结合进水碳源不足的特点，采用多点进水A2/O 工艺，充分利用原水中的碳源，降低外加碳源成本；厂内加药、设备冲洗、厂区路面冲洗、绿化浇灌、景观水系水全部采用尾水回用，减少自来水的消耗，着力推进绿色低碳发展。

江水穿城而过，橘子洲浮碧江心，兼收并蓄、敢为人先的精神在长沙扎根厚植。截至目前，北控水务已在长沙市区投资、建设、运营污水处理厂三座，出水稳定达标、生产管理高效，获得了主管单位及有关部门的高度认可。

北控水务在红色文化的滋养中与长沙实现了“双向奔赴”，在深化改革开放的契机下，化解城市污水处理难题，助力提升城市品质，打造更好的生态宜居环境，以水务专业能力服务长沙生态高质量发展。

(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：三季度末银行业用于小微企业贷款余额超69万亿元
　　人民网北京11月16日电 （记者杜燕飞）金融监管总局日前发布的数据显示，银行业和保险业总资产稳健增长，2023年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额409.8万亿元，同比增长9.5%；保险公司总资产29.6万亿元，较年初增长9%。同时，银行业和保险业金融服务持续加强，2023年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额69.2万亿元。…
营造良好货币金融环境 推动我国经济总体回升向好
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部