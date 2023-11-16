原标题：解码北控水务与长沙的“双向奔赴”

湘江北去，橘子洲头，万山红遍，层林尽染。山、水、洲、城的奇妙格局，历史文化和自然风光的完美融合，让长沙这座千年魅力之城，在时光的年轮里渐次厚重。巍巍岳麓，湘水泱泱，在这片天地之间，北控水务与长沙同频共振，书写美丽的生态故事。今天，让我们一同走进北控水务在长沙具有代表性的两座污水处理厂——金霞污水处理厂、苏托垸污水处理厂，去体验这座幸福城市的生态美。

当时光回到1979年，湖南省颁发了当时中国第一部省级制定的水环境保护条列《湘江水系保护暂行条例》，也就是在这一年，长沙市金霞污水处理厂项目（长沙市第一污水处理厂）开工建设，并于1984年底投产运行，成为改革开放初期长沙促进生产力发展和保护湘江的代表。

世纪蝶变 改革先行

新时代环境治理的先行者

风华正茂是长沙，千载星城吐芳华。长沙市金霞污水处理厂是湖南省长沙市第一座污水处理厂，2004年北控水务获得该项目的经营权。项目日处理规模18万吨、总纳污面积约15.40km2、服务人口50.94万人，纳污区位于长沙市中心城区，是长沙市十分繁华且开发密度高的区域之一。

长沙深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，将水生态文明建设与提升城市品质、推进产业转型、增进民生福祉有机结合，在新时代的城市建设和生态要求下，金霞污水处理厂率先“站”了出来，启动提标改造工程，改造后日处理规模增至30万吨，出水水质标准由原国标一级A排放标准提高至化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行省标一级标准，五日生化需氧量执行《地表水环境质量标准》IV类标准，其他因子执行国标一级A标准。

2022年，金霞污水处理厂扩容提标工程一期工程完成管道接驳，顺利实现通水，实现了在长沙首次全停产驳接、污水全达标处理，无一滴污水下河，保障湘江水质安全。计划到2023年底，扩容提标二期工程完成建设，将有效提升长沙城镇污水处理能力，对改善浏阳河及湘江整体水质具有重要意义。金霞污水处理厂更成为新时代城市水环境综合整治的一个缩影。

技术领先 立体空间

智慧集约化用地的数字水厂

技术的突破带来的是效能的不断提升。金霞污水处理厂采用北控水务独有的SCMR反应器池型，将反应器曝气充氧和搅拌混合完全分开，通过智能控制按需曝气，低氧运行，实现系统整体效果更优，能耗更低；国际领先的深度处理工艺，高效沉淀池、反硝化深床滤池占地仅为同类产品的50%，以极小的占地达到优质稳定的出水标准，保证系统稳定低碳运行，实现土地价值最大化。与此同时，金霞污水处理厂加快智慧水务建设步伐，采用行业领先的生化池在线巡检机器人，实现好氧池内曝气系统、污泥性状实时监控、池内有害气体、温湿度实时监控；BIOwin模型模拟、CFD水力模拟等数字化手段的实施，实现工艺效能最优化。

智慧化的发展给了立体化更多的空间，金霞污水处理厂创新立体花园布局，融入中心城区风貌。作为国内首座在运地铁上方改扩建的污水处理厂，金霞污水处理厂打造了市政基础设施立体交叉生长新格局。通过生化池顶绿化加盖，构建由屋顶花园到地面绿化的立体景观系统，成为浏阳河上的一道靓丽风景。特色的科普教育走廊，成为长沙市沉浸式生态科普空间。

资源利用 风采传承

护航湘江流域水环境

北控水务在长沙的创新从没有停止脚步。2019年，北控水务兴建苏托垸污水处理厂，成为长沙市“一江六河一湖”流域综合治理任务中的重点建设项目之一，纳污范围涵盖8个片区约109.94平方公里，服务人口约67.67万人，项目的通水对改善捞刀河水质、保护湘江流域水环境具有重要意义。

秉承集约化、精细化的发展理念，苏托垸污水处理厂高效沉淀池沉淀区表面负荷为17m3(m2·h)，是国内常规高效沉淀的2倍，沉淀池节省近1倍的占地面积；项目应用北控水务自主研发的精确曝气系统，相比传统人工操作节省10%曝气能耗；生化池的设计结合进水碳源不足的特点，采用多点进水A2/O 工艺，充分利用原水中的碳源，降低外加碳源成本；厂内加药、设备冲洗、厂区路面冲洗、绿化浇灌、景观水系水全部采用尾水回用，减少自来水的消耗，着力推进绿色低碳发展。

江水穿城而过，橘子洲浮碧江心，兼收并蓄、敢为人先的精神在长沙扎根厚植。截至目前，北控水务已在长沙市区投资、建设、运营污水处理厂三座，出水稳定达标、生产管理高效，获得了主管单位及有关部门的高度认可。

北控水务在红色文化的滋养中与长沙实现了“双向奔赴”，在深化改革开放的契机下，化解城市污水处理难题，助力提升城市品质，打造更好的生态宜居环境，以水务专业能力服务长沙生态高质量发展。

(责编：曹淼、杨迪)

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