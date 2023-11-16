人民网北京11月16日电 （记者杜燕飞）金融监管总局日前发布的数据显示，银行业和保险业总资产稳健增长，2023年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额409.8万亿元，同比增长9.5%；保险公司总资产29.6万亿元，较年初增长9%。同时，银行业和保险业金融服务持续加强，2023年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额69.2万亿元。

具体来看，总资产方面，2023年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额409.8万亿元，同比增长9.5%。其中，大型商业银行本外币资产总额173.3万亿元，同比增长12.1%，占比42.3%；股份制商业银行本外币资产总额69.6万亿元，同比增长6.7%，占比17%。2023年三季度末，保险公司总资产29.6万亿元，较年初增加2.4万亿元，较年初增长9%。其中，财产险公司总资产2.8万亿元，较年初增长6.6%。人身险公司总资产25.4万亿元，较年初增长8.9%。再保险公司总资产7692亿元，较年初增长14.5%。保险资产管理公司总资产1041亿元，较年初增长0.5%。

金融服务方面，2023年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额69.2万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额28.4万亿元，同比增长23.9%。保障性安居工程贷款余额6.5万亿元。2023年前三季度，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。赔款与给付支出1.4万亿元，同比增长20.1%。新增保单件数537亿件，同比增长39.2%。

对于金融如何进一步支持小微企业发展，金融监管总局普惠金融工作相关负责人冯燕此前在金融监管总局举行的新闻发布会上表示，下一阶段，将着力提升小微企业金融服务质效，重点做好以下三方面工作：一是扎实开展好“走万企 提信心 优服务”活动。指导金融机构按照计划完成走访对接，认真听取企业的意见和建议，尽力满足企业合理需求。不断优化金融产品和服务流程，务求实效。特别是对科技创新、专精特新等企业，加大中长期贷款、信用贷款支持力度。同时，也鼓励各监管局积极联动当地政府部门，适当扩大活动对接范围，使得金融服务和政策惠及更多中小微企业。

二是开展小微企业信贷质效提升系列行动。包括首贷拓展、信用贷提升和“伙伴银行”三项行动。首贷拓展，就是要引导银行机构拓展生产经营正常、没有贷款记录的无贷企业，加强首贷支持，扩大贷款覆盖面。信用贷提升，就是要引导银行研发小额信用贷款产品，降低对抵质押担保的过度依赖，为小微企业、个体工商户提供信用贷款支持。“伙伴银行”，是鼓励有能力的银行逐步建立“信贷+”的综合金融服务模式，更好满足小微企业不同成长阶段的多样化需求，成为企业成长的伙伴。

三是联动相关部门完善外部环境。联合国家发展改革委积极推进信用信息共享，联合工业和信息化部加强专精特新、重点产业链等企业信息共享，联合税务总局深化“银税互动”，联合市场监管总局开展个体工商户分型分类，与金融机构共享小微企业、个体工商户的信用信息，更好破解信息不对称难题，为小微金融服务可持续发展创造良好的外部环境。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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