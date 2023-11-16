11月15日，2023第二届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会在深圳国际会展中心开幕，集中展示覆盖全球前沿的核科技创新成果以及完整的核电产业链。

中建二局作为参展商之一，以“立足科技创新 聚焦绿色能源”为主题，围绕核电建设历程、先进建造装备、数字化建造技术、能源先驱四个模块，展出中建二局在核电、新能源领域积极发展智慧建造的实践。

中建二局相关负责人介绍，现场展出的等离子自动焊设备，是一种高性能全溶透穿孔式焊接工艺，与传统工艺相比，电弧方向性、熔透能力更强，且不需要开设坡口、背面衬板即可完成焊接。效率是手工氩弧焊的6倍以上，该项技术已投入到核岛的不锈钢水箱及不锈钢水池模块化施工中，为核电精益建造注入科技能量。同时，该公司还自主研发了等离子焊、锚脚热熔镦粗技术、激光焊、MAG机器人自动焊，对预埋件、不锈钢水池、ASP水箱等核电站的重要钢结构构件进行高精度、高效率焊接。

中建二局聚焦核电工程建造技术前沿，依托中国建筑基础设施技术与装备研究中心，在广东太平岭核电运用了全过程应用BIM技术，推进多平台、多项目、多业务版块、多种材料的统筹管理，夯实数字底座，建设“数字核电”。

深耕新能源领方面，中建二局承接过核电、风电、水电、垃圾电厂、光伏电站并同时掌握施工技术。中建二局是同时施工四个27万立方米的全容罐施工单位，也是欧洲专利技术薄膜罐施工单位之一，累计参与投产和在建项目19个，施工建设LNG储罐39个，达全国储量的40%。公司积极参与国家大型清洁能源基地建设，建成的风电项目规模超6000兆瓦，涵盖国内外多种系列机型，风机轮毂高度自70米到150米不等，与同等规模燃煤电厂相比，每年可减少二氧化碳排放1200万吨，环保效应相当于新增了约150万公顷森林。深耕光伏领域15年，中建二局已成为能够独立承担戈壁光伏、山地光伏等全类型EPC业务的专业施工单位。

助力湾区高质量发展方面，自1987年参与大亚湾核电站建设起，中建二局紧跟区域能源战略部署，与粤港澳建设同频共进，在大亚湾核电基地完成了国家“建成、学会”的指示，随后又在岭澳核电建设中实现首个“自主设计、自主制造、自主建设、自主运营”的百万千瓦级核电站建设目标。

据悉，中建二局在核电建设领域已累计参与12座核电站33台核电机组的建设任务，累计装机容量约3500万千瓦（含在建），全部建成投产后年发电量可超过2000亿千瓦时。

“未来，中建二局将持续坚持创新引领，强化智能化数字化支撑，研发更多‘智’造核电的机器人，全面提升核电建设硬实力，为服务国家建设、改善社会民生践行央企责任。”该负责人表示。

(责编：曹淼、高雷)

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