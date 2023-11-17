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宏观调控如何更好发力？国家发展改革委解读经济热点问题

2023年11月17日09:28 | 来源：新华网
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原标题：宏观调控如何更好发力？国家发展改革委解读经济热点问题

　　推动经济持续回升，宏观调控如何更好发力？怎样进一步促进民营经济高质量发展？如何做好迎峰度冬能源供应保障？在11月16日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超回应了当前经济运行的热点问题。

　　做好明年政策靠前发力的各项准备工作

　　“10月份以来，经济总体保持回升向好态势。”李超表示，国家发展改革委将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，精准有效实施宏观调控，推动已出台宏观政策持续落地见效，加强政策预研储备。

　　李超介绍，国家发展改革委将统筹做好今明两年宏观政策的有效衔接，做好明年政策靠前发力的各项准备工作，注重政策的组合性、协同性、精准性，确保明年经济开好局、起好步。

　　在扩大国内需求方面，李超说，要大力推动在城市社区中嵌入养老、托育等服务设施。加快组织实施新增发1万亿元国债项目建设，尽早形成实物工作量。加快“平急两用”公共基础设施建设。强化重点民间投资项目要素保障，滚动向民间资本推介项目。在支持企业高质量发展方面，要落实促进民营经济发展壮大各项举措，有效回应企业提出的诉求和建议。

　　岁末年初民生保障至关重要。李超说，要做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作。突出抓好重点地区灾后恢复重建。

　　解决制约民营经济发展难点堵点问题

　　“近期，随着促进民营经济发展壮大的政策举措陆续细化落实，民营经济发展形势边际改善。”李超说，9月份，新登记注册私营企业户数同比增长18.1%，比上月加快8.4个百分点。1至10月份，民营企业进出口增长6.2%，占进出口总额比重53.1%，比上年同期提高3.1个百分点；扣除房地产开发投资的民间投资增长9.1%。

　　前不久，国家发展改革委设立民营经济发展局。李超介绍，自成立以来，民营经济发展局会同有关方面健全与民营企业常态化沟通交流机制，开展未来一个时期优化民营经济发展环境重大课题研究，研究建立民营经济发展形势监测指标体系，研究出台推动民营经济提升国际竞争力、强化品牌建设等政策举措。

　　围绕更好解决制约民营经济发展的难点、堵点和痛点问题，李超说，要强化民营经济发展形势研判、政策统筹、推动立法等各项工作，大力营造良好的市场环境、政策环境、法治环境；有序扩大民间投资市场准入，支持民营企业参与关键核心技术攻关、承担国家重大科技项目等；积极打造政策、交流、合作、监测、评估、宣传等六大服务平台，持续优化营商环境，畅通沟通渠道，积极纾困解难。

　　近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》。

　　李超介绍，新机制的一个突出特点是最大程度鼓励民营企业参与。新机制明确了支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单。国家发展改革委将抓紧制定特许经营方案编写大纲、特许经营协议范本和实施细则，动态调整项目清单，指导各地规范推进政府和社会资本合作新项目，充分调动民间资本积极性，切实激发民间投资活力。

　　加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施

　　吸引和利用外资是我国扩大高水平对外开放的重要内容。李超介绍，国家发展改革委将在现有政策基础上，加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，提高外商投资自由化水平，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作。

　　在放宽外资准入方面，李超说，我们将会同有关部门推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步推进服务业领域扩大开放。在重大外资项目保障方面，将会同各地健全外资项目储备和服务机制，协同联动实行全流程服务；尽快推出第七批投资规模大、技术先进、带动作用强的标志性重大外资项目。

　　此外，李超表示，我们将继续举办国际产业投资合作系列活动，搭建跨国公司和地方投资对接平台；健全外资企业直接联系机制，与外资企业、商会开展常态化沟通交流，及时回应企业关切，协调解决合理诉求。

　　扎实推进迎峰度冬能源保供

　　目前，我国北方地区已经进入取暖季。李超介绍，当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平；天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。

　　李超同时表示，我们也清醒认识到，极端天气等潜在风险仍会对能源保供带来挑战，对此还需要高度重视，及时防范化解。

　　李超说，国家发展改革委将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，加强统筹协调，强化运行调度，压实各方责任，会同有关方面做实做细今冬明春保暖保供各项工作，高度重视、及时化解各类潜在风险，全力保障能源安全可靠供应和人民群众温暖过冬。

(责编：申佳平、陈键)
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