原标题：蒙牛入选2023年中国上市公司ESG优秀实践案例

11月16日，在北京市举行中国上市公司可持续发展大会上，中国上市公司协会发布了包括《中国上市公司ESG最佳实践案例》在内的多个报告，并为众多行业龙头企业颁发了“上市公司ESG最佳实践案例”入选证书。其中，蒙牛凭借“推进价值链‘碳中和’，助力绿色低碳发展”先进实践，成功入选2023年上市公司ESG优秀实践案例。

为充分展现上市公司ESG工作的优秀实践经验，挖掘具有中国特色的ESG实践，促进上市公司共享经验，中国上市公司协会面向全体上市公司征集2023年度上市公司ESG优秀实践案例。本次案例征集覆盖包括减少碳排放、减少污染与废物排放、生物多样性保护等13个ESG议题方向，参与评选的企业需要在其中的ESG议题实践中发挥创新且突出的作用，并具备一定的影响力和借鉴意义。此次入选ESG最佳实践案例的上市公司还会记入证券期货市场诚信档案数据库正面清单之中。因此，本次成功入选2023年上市公司ESG优秀实践案例，标志着蒙牛的ESG的多种举措再次受到了资本市场的高度认可。

一直以来，蒙牛都在绿色低碳可持续发展创新实践之路上不断探索。为了积极响应国家“双碳”目标的号召，蒙牛提出并施行多项减碳举措，推进价值链“碳中和”。蒙牛参考国际、国内的碳测算体系与标准，制定了“2030年实现范围一、二碳达峰、2050年全产业链碳中和”的雄心目标。在企业运营范围内，提升智能制造效率、能源效率，改变能源结构。在企业价值链上下游，牧业端持续推动单产提升、粪污回收再利用、牧场节能减排及能源结构转型和沙漠种树固碳，采购端引入SEDEX平台、开展供应商碳管理，产品端在包装、销售环节提升可回收性，并积极探索废物循环利用。蒙牛通过这一系列举措，实现了二氧化碳年减排约70万吨、固碳超100万吨，在推进价值链“碳中和”领域实现了突破。

今年九月，凭借在可持续发展工作上的先进实践，蒙牛在国际权威指数公司MSCI（摩根士丹利资本国际公司）的ESG评级上实现新的突破，成为中国唯一一家取得AA评级的综合型乳制品企业；同月，蒙牛在2023年度中央企业控股上市公司ESG评级中成绩突出，达到五星级卓越水平，入选“央企ESG·先锋100指数”，并位列食品饮料行业第一。

面向未来，蒙牛将继续发挥中国乳品龙头企业的作用，在现有减碳举措的基础上深入研究、积极探索、勇于创新，力争在乳业绿色低碳发展领域实现更大的突破。

(责编：曹淼、杨迪)

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