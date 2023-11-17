人民网北京11月17日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，11月17日，雅万高铁正式开通运营1个月，累计发送旅客38.3万人次，单日旅客上座率最高达98.7%，客流呈现强劲增长态势，为沿线民众提供了安全便捷、温馨舒适的出行体验。

旅客乘坐雅万高铁列车。中国铁路国际有限公司供图

中国铁路国际有限公司负责人介绍，雅万高铁由中印尼两国合作建设，由国铁集团所属中国铁路北京局集团公司、印尼中国高速铁路有限公司、印尼铁路公司组成中印尼运维联合体负责运营维护，今年10月17日正式开通运营以来，客流需求旺盛，深受民众青睐。

雅万高铁列车。中国铁路国际有限公司供图

客流需求旺盛，运力实现倍增。雅万高铁正式开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟，提供了更加安全、绿色、高效、舒适的出行方式，为旅客创造了美好旅行体验。线路开通运营初期，全线每日开行动车组列车14列。随着客流的快速增长，中印尼运维联合体及时优化列车运行图，加大运力供给，自11月1日起日常线每日开行动车组列车增至28列，旅客席位由8000多个翻倍至16000多个，周末客流高峰期增至36列，进一步增加运输能力。开通运营一个月来，雅万高铁旅客发送量持续创新高，单日旅客发送量由开通运营时的4131人次增至21359人次，上座率由49％增长至98.7％。

优化服务措施，提升旅客体验。中印尼运维联合体持续优化便民惠民服务措施，为旅客营造畅通高效、温馨舒适的出行环境，推出的互联网售票服务可支持印尼文、英文、中文三种语言，旅客足不出户就能通过KCIC官方售票网站或手机“Whoosh - Kereta Cepat”APP线上购票，并可自主选择车厢和座位，同时保留线下窗口购票渠道；加强旅客乘降组织，动态增加车站引导人员，有序衔接出租车、轻轨、普速铁路等交通方式，让旅客出行更加便捷；动车组上推出符合印尼本地文化的特色服务，精准满足旅客需求；积极服务国际足联U17世界杯，为赛事人员出行提供便利。

强化运维管理，保障安全畅通。中印尼运维联合体中方团队坚持共商共建共享理念，充分运用中国高铁运维管理先进成熟经验，与印尼员工密切配合、高效协作，切实管理好、运营好、维护好雅万高铁，高标准、高质量做好列车调度指挥、客运服务组织、设备检查养护、安全风险防控等各项工作，确保了高铁的安全畅通运行和旅客的安全有序出行。同时，加强印尼方员工培训，以“师带徒”等方式，帮助熟悉设备设施和作业流程，在实践中积累工作经验，提升高铁运营管理能力。

(责编：王连香、吕骞)

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