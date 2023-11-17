客流需求旺盛 深受民众青睐
雅万高铁开通运营“满月”累计发送旅客38.3万人次
人民网北京11月17日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，11月17日，雅万高铁正式开通运营1个月，累计发送旅客38.3万人次，单日旅客上座率最高达98.7%，客流呈现强劲增长态势，为沿线民众提供了安全便捷、温馨舒适的出行体验。
旅客乘坐雅万高铁列车。中国铁路国际有限公司供图
中国铁路国际有限公司负责人介绍，雅万高铁由中印尼两国合作建设，由国铁集团所属中国铁路北京局集团公司、印尼中国高速铁路有限公司、印尼铁路公司组成中印尼运维联合体负责运营维护，今年10月17日正式开通运营以来，客流需求旺盛，深受民众青睐。
雅万高铁列车。中国铁路国际有限公司供图
客流需求旺盛，运力实现倍增。雅万高铁正式开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟，提供了更加安全、绿色、高效、舒适的出行方式，为旅客创造了美好旅行体验。线路开通运营初期，全线每日开行动车组列车14列。随着客流的快速增长，中印尼运维联合体及时优化列车运行图，加大运力供给，自11月1日起日常线每日开行动车组列车增至28列，旅客席位由8000多个翻倍至16000多个，周末客流高峰期增至36列，进一步增加运输能力。开通运营一个月来，雅万高铁旅客发送量持续创新高，单日旅客发送量由开通运营时的4131人次增至21359人次，上座率由49％增长至98.7％。
优化服务措施，提升旅客体验。中印尼运维联合体持续优化便民惠民服务措施，为旅客营造畅通高效、温馨舒适的出行环境，推出的互联网售票服务可支持印尼文、英文、中文三种语言，旅客足不出户就能通过KCIC官方售票网站或手机“Whoosh - Kereta Cepat”APP线上购票，并可自主选择车厢和座位，同时保留线下窗口购票渠道；加强旅客乘降组织，动态增加车站引导人员，有序衔接出租车、轻轨、普速铁路等交通方式，让旅客出行更加便捷；动车组上推出符合印尼本地文化的特色服务，精准满足旅客需求；积极服务国际足联U17世界杯，为赛事人员出行提供便利。
强化运维管理，保障安全畅通。中印尼运维联合体中方团队坚持共商共建共享理念，充分运用中国高铁运维管理先进成熟经验，与印尼员工密切配合、高效协作，切实管理好、运营好、维护好雅万高铁，高标准、高质量做好列车调度指挥、客运服务组织、设备检查养护、安全风险防控等各项工作，确保了高铁的安全畅通运行和旅客的安全有序出行。同时，加强印尼方员工培训，以“师带徒”等方式，帮助熟悉设备设施和作业流程，在实践中积累工作经验，提升高铁运营管理能力。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：畅通各个环节 推动医药创新产品尽早上市
- 人民网北京11月17日电 （记者申佳平）“让医药工业高质量发展成果更好服务健康中国建设、更多惠及广大人民群众。”11月17日，工业和信息化部部长金壮龙在首届中国医药工业发展大会开幕式上表示，将加快构建现代医药工业体系，全面提升供给能力和水平。…
- 评论
- 关注