人民网北京11月17日电 （记者申佳平）“让医药工业高质量发展成果更好服务健康中国建设、更多惠及广大人民群众。”11月17日，工业和信息化部部长金壮龙在首届中国医药工业发展大会开幕式上表示，将加快构建现代医药工业体系，全面提升供给能力和水平。其中要加强政产学研医深度合作，畅通各个环节，推动创新产品尽早上市。

金壮龙介绍，党的十八大以来，我国医药工业加快创新发展，整体水平跃上新台阶。截至目前，我国规模以上医药工业企业超过1万家、增加值占全部工业增加值比重约4%，大宗原料药产量约占全球40%，在研新药数量跃居全球第二位，一大批创新药、重点疫苗、中药复方制剂和高端医疗器械获批上市，供应保障能力显著提升，有效满足了人民健康需求，为抗击新冠肺炎疫情、推进健康中国建设提供了有力支撑。

金壮龙表示，要围绕化学药、中药、生物药、医药器械，深入实施医药创新产品产业化工程和医药产业化技术攻关工程，鼓励支持企业加大创新投入，开发更多创新产品，不断提升产业化技术水平。加强政产学研医深度合作，畅通各个环节，完善推广政策，加快新产品产业化市场化步伐，推动创新产品尽早上市。

在促进全产业链优化升级方面，要巩固提升原料药制造优势，发展壮大抗体药物、新型疫苗等生物药产业，促进产业加快向价值链高端延伸。开展“5G+工业互联网”创新应用，加快医药工业“智改数转”，培育“互联网+医药”新生态。发挥龙头企业引领带动作用，深化大中小企业融通创新，培育更多专精特新中小企业。积极引导医药产业合理布局，打造一批创新高地和高水平产业集聚区。

在增强重点产品保障能力方面，要着眼应对新发、突发传染病等重大公共卫生事件需要，坚持平急结合，强化供需对接，加强重点产品生产能力建设，完善医药储备体系。以基本药物、儿童药品、急抢救药品等为重点，支持发展药品供应保障联合体，鼓励企业加大研发生产力度，深化供应链合作，切实提高群众用药可及性。

金壮龙同时表示，要持续推进高水平开放合作。坚持开放发展、合作共赢，鼓励跨国公司在华设立研发中心和创新药生产基地，支持国内企业通过合作开发、技术许可等方式引进国外先进技术和产品。大力开拓全球市场，鼓励企业开展国际认证，加快疫苗、创新药、高端制剂和医疗器械走出去步伐，积极参与国际产业分工合作。

(责编：申佳平、吕骞)

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