人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部：省级水网建设取得阶段性成效

2023年11月17日15:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月17日电 （欧阳易佳）“去年8月，水利部确定了第一批7个省级水网先导区。先导区省份科学规划、积极实施，强力推进省级水网建设，目前已取得明显的阶段性成效。”水利部党组书记、部长李国英在近日举办的省级水网建设现场推进会上表示，水利部加快推进省级水网建设，着力构建现代化高质量水利基础设施网络，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

《国家水网建设规划纲要》（以下简称《规划纲要》）对国家水网作出了顶层设计，对省市县水网建设提出了具体要求。《规划纲要》明确，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强；到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

李国英表示，各地水利部门要按照《规划纲要》的总体部署，结合区域内自然河湖水系分布、水利基础设施建设等情况，以行政区为单元，形成城乡一体、互联互通的水网体系，主要解决本行政区防洪、供水、灌溉、水生态环境保护治理等水利服务保障问题，提供高质量的水利公共服务。

“2022年，7省区共完成水利建设投资3501亿元，较上年投资增幅达50%，占全国水利建设总投资的32%。今年1—10月，7省区已完成水利建设投资3333亿元，较上年同期增长13.2%，占全国水利建设总投资的34.2%。”李国英说。

李国英认为，省级水网是国家水网承上启下的关键环节，要依托国家骨干网，落实国家重大战略部署，结合本省份经济社会发展需求，遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则，深化水网工程前期论证，统筹存量和增量，以联网、补网、强链为重点，优化布局、结构、功能和系统集成，科学合理确定工程建设规模和方案。要在国家水网建设规划总体布局下，科学谋划省级水网纲、目、结，做好各层级水网的合理衔接，构建互联互通、循环通畅、联调联控的网络格局。

李国英指出，加快构建省级水网主骨架，优先安排省域内国家骨干网重大工程及配套工程建设任务，确保配套工程与主体工程同步建成、同步发挥效益。加快列入“十四五”水安全保障规划的重大引调水、骨干输排水通道、控制性调蓄工程、重点水源工程、重要蓄滞洪区、大中型灌区、重点水生态治理修复等工程建设，尽快实现重要节点目标，提升水网整体效能和综合效益。

“加快推进重要江河干流及主要支流、中小河流监测站网优化与建设，加强水文水资源、水生态、河湖空间、水土保持、水工程安全等监测，全面提升水网监测感知能力。”李国英介绍，充分利用云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，强化对物理水网全时空、全过程、全要素数字化映射、智能化模拟、前瞻性预演，增强水网调控运行管理的预报预警预演预案能力。

李国英表示，应推动实现高质量发展，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，将其贯穿省级水网规划、设计、建设、运行、管理全过程，强化水资源承载力刚性约束，合理控制水资源开发利用强度，综合考虑防洪、供水、灌溉、航运、发电、生态等功能融合发展，提高水网统筹规划、系统设计、建设施工、联合调度等基础研究和技术研发水平，实现省级水网经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
每车保险不低于500万！四部门印发《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南（试行）》
　　人民网北京11月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门近日联合印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》）。其中《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南（试行）》（以下简称《实施指南》）明确提出，试点使用主体应当在保障道路交通安全的前提下，为车辆上路通行购买机动车交通事故责任强制保险以及每车不低于五百万元人民币的交通事故责任保险。…
工信部：畅通各个环节 推动医药创新产品尽早上市
　　人民网北京11月17日电 （记者申佳平）“让医药工业高质量发展成果更好服务健康中国建设、更多惠及广大人民群众。”11月17日，工业和信息化部部长金壮龙在首届中国医药工业发展大会开幕式上表示，将加快构建现代医药工业体系，全面提升供给能力和水平。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部