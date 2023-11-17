人民网北京11月17日电 （欧阳易佳）“去年8月，水利部确定了第一批7个省级水网先导区。先导区省份科学规划、积极实施，强力推进省级水网建设，目前已取得明显的阶段性成效。”水利部党组书记、部长李国英在近日举办的省级水网建设现场推进会上表示，水利部加快推进省级水网建设，着力构建现代化高质量水利基础设施网络，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

《国家水网建设规划纲要》（以下简称《规划纲要》）对国家水网作出了顶层设计，对省市县水网建设提出了具体要求。《规划纲要》明确，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强；到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

李国英表示，各地水利部门要按照《规划纲要》的总体部署，结合区域内自然河湖水系分布、水利基础设施建设等情况，以行政区为单元，形成城乡一体、互联互通的水网体系，主要解决本行政区防洪、供水、灌溉、水生态环境保护治理等水利服务保障问题，提供高质量的水利公共服务。

“2022年，7省区共完成水利建设投资3501亿元，较上年投资增幅达50%，占全国水利建设总投资的32%。今年1—10月，7省区已完成水利建设投资3333亿元，较上年同期增长13.2%，占全国水利建设总投资的34.2%。”李国英说。

李国英认为，省级水网是国家水网承上启下的关键环节，要依托国家骨干网，落实国家重大战略部署，结合本省份经济社会发展需求，遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则，深化水网工程前期论证，统筹存量和增量，以联网、补网、强链为重点，优化布局、结构、功能和系统集成，科学合理确定工程建设规模和方案。要在国家水网建设规划总体布局下，科学谋划省级水网纲、目、结，做好各层级水网的合理衔接，构建互联互通、循环通畅、联调联控的网络格局。

李国英指出，加快构建省级水网主骨架，优先安排省域内国家骨干网重大工程及配套工程建设任务，确保配套工程与主体工程同步建成、同步发挥效益。加快列入“十四五”水安全保障规划的重大引调水、骨干输排水通道、控制性调蓄工程、重点水源工程、重要蓄滞洪区、大中型灌区、重点水生态治理修复等工程建设，尽快实现重要节点目标，提升水网整体效能和综合效益。

“加快推进重要江河干流及主要支流、中小河流监测站网优化与建设，加强水文水资源、水生态、河湖空间、水土保持、水工程安全等监测，全面提升水网监测感知能力。”李国英介绍，充分利用云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，强化对物理水网全时空、全过程、全要素数字化映射、智能化模拟、前瞻性预演，增强水网调控运行管理的预报预警预演预案能力。

李国英表示，应推动实现高质量发展，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，将其贯穿省级水网规划、设计、建设、运行、管理全过程，强化水资源承载力刚性约束，合理控制水资源开发利用强度，综合考虑防洪、供水、灌溉、航运、发电、生态等功能融合发展，提高水网统筹规划、系统设计、建设施工、联合调度等基础研究和技术研发水平，实现省级水网经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。

(责编：乔业琼、吕骞)

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