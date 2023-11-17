原标题：2023世界互联网大会｜新华三：创新数字智慧 拥抱AI未来

11月8日至10日，2023年世界互联网大会·乌镇峰会召开，本届大会以“ 建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”为主题，邀请了来自全球的各界代表齐聚水乡，共同推动更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间建设。紫光股份旗下新华三集团以前沿的人工智能探索亮相“互联网之光”博览会，全面展示新华三集团回应数字新时代下机遇与挑战的丰富实践成果，点亮互联智慧。

精耕AI 赋能百行百业

2023年是世界互联网大会乌镇峰会举办的第十年，今年大会聚焦崭新数字形势，围绕全球发展倡议、数字化绿色化协同转型、人工智能、算力网络等热门话题，积极推动网络空间命运共同体建设。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团紧跟时势、锐意求新，全面拥抱AIGC时代。本次互联网大会上，新华三携最新AI技术成果出席，以“精耕务实 为时代赋智慧”为主题，多方式、深层次地向世界展示新华三的AI实力，并基于AI战略解读和应用方案展示两个维度全面展现了新华三在前瞻洞察和行业应用中的全方位实践成果。

大模型的打造和算力建设作为AI生产力应用和赋能的关键要素，是实现AIGC时代生产力持续应用的底座。本次展会上，新华三全面展示了百业灵犀LinSeer私域大模型，及其为垂直行业和专属地域客户提供安全、订制、独享、生长的智能化服务的技术优势。同时，围绕AIGC智算底座的建设，新华三推出智算解决方案，以绿洲平台、傲飞算力平台、无损网络，高性能存储及液冷解决方案全栈能力，助力客户一站式部署智算底座，快速落地AI场景化应用，有效满足AIGC时代的需求。

在智慧城市和行业数字化转型方面，新华三以AI+场景化解决方案为数字政府、数字教育、数字媒体、智能制造等行业领域树立属于AIGC时代的旗帜。如数字政府建设过程中，新华三以AIGC技术帮助政府全面推进“治理一网统管”、“服务一网通办”、“协作一网同用”，实现治理体系和治理能力的迭代升级，目前已落地多地数字政府大模型。同时，在智能制造领域，新华三通过工业互联网赋能“智能工厂”，以行业大模型推动产业全面升级，助力“智改数转”。

新智能时代 新品牌战略

近年来，AIGC的火爆将人工智能推向了一个新的发展阶段。AIGC产业技术快速演进，场景应用丰富多元，新技术、新产业、新业态和新模式持续涌现，为数字世界带来了蓬勃生机。

新华三应时求变，全面拥抱、躬身入局智能新时代，这也为品牌战略升级注入了全新的内涵和外延。

众所周知，品牌战略是与产品/技术战略、业务战略共同支撑一家企业可持续发展的三大战略之一。企业在经营发展过程中，随着社会环境、市场/客户需求、企业战略布局等变化，就需要通过品牌升级来建立起一个能够与企业战略相匹配的、与竞品形成有效区隔的、符合时代发展趋势的、具有持续竞争力的品牌战略。

今年，在2023 NAVIGATE领航者峰会上，新华三发布了全新的品牌口号——精耕务实，为时代赋智慧。在全新品牌战略的引领下，新华三将躬身入局智能新时代，精研云智原生技术，深耕客户应用场景，以务实理念打造领先的数字化解决方案，通过不断进化的数字大脑加速推进数字化变革的智能化升级，做百行百业最值得信赖的合作伙伴。

同时，新华三还赋予了H3C全新的含义，从技术、服务、市场“三驾马车”的角度，体现新华三的价值。其中，“H”代表了更高、更快、更强（Highly），“3C”则体现了新华三将致力于通过不懈的技术创新（Creative），专业贴心的服务（Caring），不断赢得客户的信赖（Credible）。

新战略体现出新华三的优势：技术创新的力度和行业探索的深度。

具体来看，在创新的力度上，新华三在AIGC时代掀起的科技革命中躬身入局智能新时代，精研云智原生技术，发挥其在数字技术和人工智能领域的深厚积淀、领先优势，把产品做到极致，把解决方案做到最优，从算力基础设施到“百业灵犀”LinSeer私域大模型的全面布局，通过不断进化的数字大脑加速推进数字化变革的智能化升级。

在探索的深度上，新华三秉持务实主义的姿态，依托对行业数智变革的深刻理解，深耕客户应用场景，持续推动创新技术与特定的生产场景、生活场景、创新场景融合，形成行业“专家”，赋能百行百业的数字化变革与高质量发展。

“无论是对于云智原生技术的创新，还是对于行业转型的求进，或是以长期主义服务好每一家客户，都是我们对于品牌战略最好的诠释和印证。”对此，新华三相关负责人表示，“精耕”是我们一直以来的行动，“务实”是我们的态度，“为时代赋智慧”是我们期待达成的目标，这十个字既延续了新华三品牌被广受认可的精神特质，也体现了符合时代发展的态度。

当下，新智能时代已近在咫尺。人工智能技术正在深刻重构今天的世界，也为百行百业的前景创造了无限可能。新华三方面认为，本次互联网大会众星云集、AI闪光，AIGC时代下的今天，AI成为启动未来的关键要素。基于本次互联网大会中的行业交流和生态合作，今后将继续秉持“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，以“云智原生”战略为引领，以数字大脑实力为依托，躬身入局智能新时代，深耕客户应用场景，以务实理念打造领先的数字化解决方案，助力百行百业共同开启崭新篇章。（记者 林迪）

(责编：曹淼、杨迪)

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