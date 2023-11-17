人民网北京11月17日电 （记者孙红丽）11月17日，商务部电子商务司负责人介绍10月我国电子商务发展情况时表示，2023年以来，电子商务在促进消费恢复扩大，畅通国内国际双循环方面发挥积极作用。1-10月，全国网上零售额12.3万亿元，增长11.2%，实物网零对社零增长贡献率达32.1%。

该负责人进一步介绍，根据商务大数据监测（下同），1-10月，直播销售额超2.2万亿元，增长58.9%，占网络零售额18.1%，拉动网零增长7.5个百分点。中秋国庆黄金周期间，住宿、旅游、文娱和餐饮日均在线销售额分别增长133.7%、123.1%、82.1%和19.7%。此外，商务部组织“数商兴农庆丰收”活动，助力农民增收，活动期间全国农村网络零售额2186.9亿元，增长15.4%。

“丝路电商”推动扩大开放。10月份，电商平台上菲律宾蜜饯果干、印尼护发用品、智利葡萄酒、哥伦比亚咖啡豆销售额分别增长92.8%、66.9%、40.1%和25.7%。

另外，电商与快递物流协同发展。中国物流与采购联合会数据显示，10月份，我国电商物流指数为111.9点，连续5个月保持在110点以上。主要生活服务平台数据显示，即时电商指数增长超一成，带动同城即时配送快速发展。

截至目前，商务部累计支持建设2600多个县级电商公共服务中心和物流配送中心，超过15万个乡村电商和快递服务站点。我国跨境电商海外仓超1500个，总面积超1900万平米，为电商发展提供有力支撑。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经