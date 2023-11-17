原标题：金融赋能民营经济的“国寿实践”

从百年老店到专精特新，从生物医药到集成电路，民营经济作为推进中国式现代化的生力军，是促进国民消费、激发市场活力、提升民生发展的重要力量。作为金融央企，中国人寿坚决贯彻落实党中央关于促进民营经济发展壮大的决策部署，坚持金融工作的政治性、人民性，提升专业性，聚焦主责主业，发挥综合金融优势和业务功能作用，持续拓展金融保险产品服务广度和深度，全力为民营经济发展系上“保险绳”、送上“定心丸”。

坚守保险本源 系好发展壮大“安全带”

“中国人寿开办的大闸蟹保险，让我们的蟹农再也不怕狂风暴雨天了。”山东省东营市大闸蟹协会会长王新军说。前不久他把一面写着“中国人寿勇担责任护航产业”的锦旗送到中国人寿财险东营市中心支公司。王新军所说的大闸蟹保险，是中国人寿因品制宜、独家开办的黄河口大闸蟹养殖综合气象指数保险，能够为当地大闸蟹企业发展保驾护航。截至目前，黄河口大闸蟹养殖综合气象指数保险已承保大闸蟹超3万亩，赔付近245万元，有力支持了当地特色民营经济的发展。

据工信部数据，我国专精特新中小企业中民营企业占比达95％左右。与大中型成熟企业相比，专精特新企业风险抵御能力较弱。面对专精特新企业在经营发展过程中遭遇的这些风险，中国人寿一方面全力完善科技保险产品体系，参与专利保险、首台（套）重大技术装备保险、新材料首批次应用保险试点，探索开展首版次软件保险、网络安全保险知识产权保险等业务；另一方面针对科研人员、科技企业家、“双创”重点群体持续开发特色金融保险产品，提供职业责任、人身意外以及健康养老等保险保障服务。截至2023年上半年，中国人寿为专精特新“小巨人”企业提供风险保障超7000亿元。

长久以来，中国人寿不仅深入到民营经济运营的肌理，挖掘民营企业及员工切实的保险保障需求，还在产品、理赔等环节上进一步提质促效。例如，考虑到物流行业中快递员、货车司机等特殊岗位“劳动时间难固定、交通事故易发生”等问题，中国人寿为物流企业中特殊工作人群提供了专属保障方案。仅天津市，自2020年以来，中国人寿寿险公司累计为120家物流企业提供风险保障近30亿元。此外，中国人寿财险公司还推出企业财产损失保险、物流责任保险、专利被侵权损失保险等产品，覆盖了民营企业发展的全过程。

发挥活水效能 送去普惠金融“及时雨”

面对民营企业融资难的窘境，以及更加复杂多元的金融需求，中国人寿除了保险保障外，还进一步加大普惠信贷投放力度，持续提高服务质效，促进民营经济做大做优做强。

“今年上半年，我们公司的进出口值突破了60亿元，这份成绩的获得离不开广发银行。”逸盛石化财务部经理表示。逸盛石化作为海南省民营企业50强排名第一的企业，今年3月再次面临资金周转紧张的窘境。中国人寿集团成员单位广发银行在第一时间通过风参直贷跨境金融产品为该企业成功贷款1.4亿元跨境人民币资金，帮助企业解决了融资难题。

与此同时，广发银行积极搭建融资场景，不断为民营经济成长提供攻坚克难的“扶手”。例如，开发并升级“税银通”2.0、零售产品“小微E秒贷”等对公小微信贷产品，全力支持民营企业及制造企业，帮助企业扩产能、提效益，让普惠金融“及时雨”持续浇灌企业经营田。企业用户通过“线上申请、线上审批”，在移动端一键申请贷款，经由系统自动审批成功后当天即可打款，企业资金周转不再难。截至2023年上半年，广发银行普惠型小微企业贷款余额超1700亿元。

提供“一揽子”服务 点旺民营经济“烟火气”

在支持民营经济发展壮大的过程中，为提升产业链、供应链韧性，中国人寿正在以“一揽子”综合金融产品，为民营经济提供全方位、多样化、多层次的保险保障服务，力图帮助民营企业解决发展中一系列“卡脖子”难题。

中国人寿集团旗下国寿健投公司管理的总规模500亿元国寿大健康基金，已在生命科学、医疗科技、医疗服务、数字医疗等领域投资超60家民营企业，其中包括迈瑞医疗、联影医疗等弥补国内高端医疗装备空白的领军企业，也包括药明康德、信达生物、奥浦迈、百奥赛图等多家生物医药创新企业。同时，中国人寿还通过股权、债权等多种方式，全力帮扶民营企业。例如，集团旗下国寿投资公司发起设立的国寿科创基金，已成功投资支持小度科技、海尔卡奥斯等民营企业。截至2023年上半年，中国人寿全集团支持民营及小微企业发展存量投资规模超2400亿元。

在非信贷金融服务方面，中国人寿充分发挥保险增信作用，为电子、化纤、食品、建筑、物流、电商等多个产业构筑生态化风险保障，满足民营及小微企业非信贷金融需求。例如，中国人寿全面探索“政府+银行+保险”“银行+保险”“提放保”等保证保险业务模式，截至2023年上半年，集团旗下财险公司通过贷款保证保险支持民营及小微企业融资近40亿元。

做好金融支持民营经济高质量发展的大文章，既是民营企业的迫切需求，也是中国人寿助力民营经济、提升自身发展水平的重要方面。未来，中国人寿将切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，充分发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用，用更优质、更便捷的金融服务持续为民营企业打造更好发展环境。

(责编：董童、杨迪)

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