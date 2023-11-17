人民网北京11月17日电 （记者乔雪峰）近几年，随着人工智能、互联网、大数据的广泛运用，与此相关的一些技术产业成为我国经济新的增长点，平台经济就是一种基于数字技术和网络协同的新经济形态，正在深刻地改变着人们的生活方式和社会经济形态。

当前，伴随着平台经济的发展，涌现出新业态和新型商业模式，在社会生产生活中扮演越来越重要的角色，同时也呈现出强大的就业吸纳能力，成为扩大就业和消费的有效途径。同时，也生了一批新职业，这些新职业不仅为人们提供了更多的就业机会，也为平台经济的发展注入了新的活力。

11月16日，中国人事科学研究院在2023新职业与高质量充分就业研讨会上发布了《短视频直播生态催生新职业促进高质量充分就业报告》（以下简称报告）。报告指出，以快手为代表的短视频直播生态推动传统职业视频化转型及数字类新职业发展，带动普惠型就业创业。

研究表明，快手平台孕育和催生了174个新职业，创造3621万个就业岗位，8成以上的传统职业开启视频化转型，反映了职业演进、经济发展的最新方向和趋势。

国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长，人力资源和社会保障部原党组副书记、副部长杨志明在会上表示，新技术革命推动新业态“无中生有、层出不穷”和传统产业“有中出新、日新月异”交织演进，短视频直播生态等有力地助推着新职业发展。

人力资源和社会保障部就业促进司副司长宋鑫则指出，数字平台推动新职业发展，呈现职业视频化、视频职业化的趋势，不断推动高质量充分就业和青年就业。

来自贵阳的00后篮球“扣将”刘安鑫，在某平台账号上有众多粉丝儿。作为新职业村BA的记录者，刘安鑫不仅通过短视频实现了自己的梦想，也让更多人关注贵州篮球的发展；同样作为新职业的代表，李乔石则系统梳理了平台的信息流广告方法论，通过信息流广告营销专家的人才培养，为市场输送超过500人，年服务客户数超300家，助力品牌实现长效经营。

“以快手为代表的短视频直播生态下的就业顺应了数字化转型和绿色发展的新潮流，也符合人力资源合理布局和经济高质量发展的新要求，成为平台经济促就业的典型实践。”人力资源社会保障部中国人事科学研究院研究室主任范巍表示。

与会专家表示，基于规模化的内容生态和商业生态，短视频和直播平台实现了供需的相互促进与再平衡，既推动了传统职业的线上化升级，又通过新业态带来了新职业和就业的大幅扩容，推动高质量充分就业走深走实。

快手科技副总裁陆谦表示，通过“短视频+”和“直播+”，快手正在与生产、生活各个方面深入融合，催生出多元消费、产业创新、知识学习、职业发展的新模式新业态，对就业、创业、职业所带来的价值不断扩展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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