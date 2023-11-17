人民网北京11月17日电 （王绍绍）近日，人民网旗下人民数据公司自主研发的“人民数据确权流通平台”获得《北京市新技术新产品（服务）证书》。

此前，中关村新技术新产品促进处发布了《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等5部门关于公示北京市第十八批新技术新产品（服务）名单的通知》。其中，人民数据自主研发的人民数据确权流通平台成功入选北京市第十八批新技术新产品（服务）名单。据名单显示，人民数据确权流通平台的项目类型属新服务，技术领域为新一代信息技术，应用领域为软件和信息技术服务业。

何为“数据确权”？据了解，数据确权是通过对数据处理者等赋权，使其对数据享有相应的法律控制手段，从而在一定程度或范围内针对数据具有排除他人侵害的效力。中国人民大学法学院教授王利明表示，数据是一种新型财产，它蕴藏着难以估量和评价的价值，数据确权可有效激励数据生产和流通，减少数据流通的障碍和成本。

当前，我国数据要素市场处于快速发展的早期阶段，前景广阔。然而，确权难、流通交易难等问题成为数据要素市场发展面临的瓶颈。业内专家表示，数据要素很难解决的问题是数据的确权和数据的追溯，因为数据号称是“资产”，但它和一般性资产不同，一般性的资产是消耗性资产，而数据是越用越多，不会消失。所以最大的问题是数据的权限如何保障。

中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，要畅通数据资源大循环，构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

人民数据自成立以来，便在大数据“存、管、用”领域持续探索。2019年9月，人民数据推出首个数据确权平台“人民数据资产服务平台”。在此基础上，人民数据结合数据要素发展情况与市场前景，打造了集确权、授权、流通交易于一体、全链条全覆盖、有效进行数据资产管理的人民数据确权流通平台。

上图：人民链·数据确权平台首页页面

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，数字资源、数字经济对经济社会发展的基础性作用愈发凸显。据了解，人民数据确权流通平台包括三大部分：人民链·数据确权平台、人民数保·数据授权流通平台、人民数据资产服务平台。这一平台打通了数据确权——授权——流通交易的全流程。

上图：人民链·数据确权平台用户后台页面

目前，数据确权平台推出的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（以下简称“三证”）已于今年7月11日正式面向全国发放。“三证”信息主要包括基础信息、资源详情、确权资料等内容。人民数据通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台，解决目前存在的“数据不出省”“部门不流通”“数据确权难”等核心问题，打破各部门之间的数据壁垒、各地数据交易所之间的“数据孤岛”，让大数据在全国平台上真正流通起来。

上图：数据确权“三证”样例

工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮表示，今年3月，国家数据局组建的消息进一步凸显了国家层面对数字经济的重视。明确数据的归属、使用权、收益权等至关重要，解决数据所有权和利用权的法律问题，对于保护数据所有者的权益、激励数据共享和交易、增加数据的经济价值具有重要意义。

“人民数据以数据确权为抓手，在推动数据资源大循环上不断探索。近日，人民数据数据资产核准小组正式入驻浙江省义乌市国际商贸城，针对义乌国际商贸城的经营资质、数据来源、数据产品、数据安全等108项内容开展数据审核确权工作，为后续的数据资产入表做好准备。”人民数据负责人表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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