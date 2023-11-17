人民网北京11月17日电 （记者许维娜）目前，国内消费恢复态势稳步向好。有专家表示，营造良好消费环境、维护好消费者权益，对提振消费信心、恢复和扩大消费至关重要。

未经授权私自开模印制得物平台专属包装箱、防伪扣等包材，为假冒商品披上“正品”外衣……据报道，上海警方在“砺剑2023”专项行动中，根据企业提供线索缜密侦查，成功侦破一起非法制售注册商标标识案，抓获罗某、宋某等犯罪嫌疑人17名，捣毁制假窝点6处，查获制假设备68套，收缴假冒电商平台品牌标识的包装箱、防伪扣等170余万件，涉案金额达2000余万元。

据了解，得物具有“先鉴定，后发货”的品牌特色，平台商品须经过多重查验鉴别、确保全新正品后才能发货，并配以“极光蓝”包装盒等防伪标识，犯罪嫌疑人利用了消费者对平台的信任，仿冒包装误导消费者，既损害消费者权益，也影响了平台的品牌形象。

此次案件引发不少消费者的关注，不仅保护正品电商平台的权益；也给其他仿冒牟利的不法制假厂敲响了警钟。目前，犯罪嫌疑人罗某等11人因涉嫌非法制造注册商标标识罪被宝山警方依法采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人宋某等6人因涉嫌销售非法制造的注册商标标识罪被宝山警方依法采取刑事强制措施。警方表示将持续循线追查相关假冒包材去向，深挖打击售假违法犯罪行为。

警方提醒，消费者应从官方渠道购买商品，不要轻信所谓“二级经销商”“内部代购”等不法商家，一旦发现相关侵权假冒犯罪线索，请第一时间报警。

另有专家表示，正值“提振消费”成为扩大内需、稳定增长的关键之年，要依法保护电商平台和消费者权益 ，以及具有知识产权的“防伪包装”，不仅对提振消费具有典型意义，同时也是切实保护新型购物平台、保护民营经济企业营商环境的重要举措。

(责编：乔业琼、吕骞)

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