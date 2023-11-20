本报记者 叶传增

11月15日上午，一列动态检测车从云南丽江站缓缓驶出，途经玉龙雪山、虎跳峡、哈巴雪山，奔向海拔3200米的香格里拉站。

“动态检测是对线路整体工程建设质量的一次全面‘体检’，标志着滇藏铁路丽香段步入工程验收关键阶段，全线开通运营进入倒计时。”中国铁路昆明局滇西铁路建设指挥部副指挥长陈应武难掩激动的心情，“就要可以坐着火车去美丽的香格里拉了！”

滇藏铁路丽香段连通云南省丽江市与迪庆藏族自治州，是我国中长期铁路网规划中滇藏铁路的重要组成部分，全长139.7公里。铁路2014年开工建设，在2万余名建设者历时9年的不懈努力下，近期即将开通运营。

攻克雪山隧道施工难题

滇藏铁路丽香段地处云南省西北部、青藏高原东南缘、横断山脉中段，一路翻山越岭、桥隧相连——全线新建桥梁34座、隧道20座，桥隧比高达73.4%。

软岩大变形、高地应力、高温富水……沿线地质条件复杂，给建设施工带来不小的挑战。其中施工难度最高的隧道，莫过于哈巴雪山隧道。

哈巴雪山隧道，全长9523米，为Ⅰ级高风险隧道，是全线重难点控制性工程。“像这样集齐了超大埋深、高地应力和软岩大变形的隧道，国内罕见。”承建哈巴雪山隧道的中铁十六局滇藏铁路丽香段项目经理部（以下简称“丽香段项目部”）副经理刘振伟说。

哈巴雪山隧道项目部的展柜里，一排变形的钢板引起记者注意。经历了巨大的外力撕扯，钢板破碎不堪。这是一股什么力量？刘振伟解释：“哈巴雪山隧道最大埋深1155米，地应力太过强大，相当于深海237米所承受的水压。”一般来说，隧道初期支护与二衬钢板允许接触压力为0.5兆帕，约等于水下50米的压强。但哈巴雪山隧道施工阶段实测接触应力达到2.37兆帕，接近设计允许最大接触应力的5倍。

在如此强的地应力下施工，隧道极易出现围岩溜坍、支护变形等险情。2021年4月的一天，施工班组在隧道内突遇险情：“当时正进行喷浆作业，掌子面周围的围岩突然下落细粉，我们紧急撤出现场。”刘振伟说，不到2分钟，围岩就出现溜坍，喷涌而出的围岩将几百公斤重的喷浆机都冲出十几米。回想起惊心一刻，刘振伟至今心有余悸。

掘进、溜坍、再掘进……建设者与围岩反复斗争。为了攻克施工难题，参建单位邀请专家深入隧道“把脉问诊”，形成了一套“先放后抗、抗放结合”的技术措施。“先在隧道正洞的位置挖一个中导洞，释放一部分地应力，然后将中导洞扩挖，扩挖过程中加强支护。”刘振伟介绍，一般的隧道支护只需要做到一衬一护，但哈巴雪山隧道用到了一衬三护以抵消地应力。

今年7月8日，哈巴雪山隧道终于完工。本该去年10月退休的丽香段项目部实验室主任李德成很欣慰：“这是我职业生涯里建设的最后一个隧道，也是最难的隧道。如今我可以放心退休了！”

钢铁长龙与绿水青山相得益彰

滇藏铁路丽香段沿线有多个景区和自然保护区，一路与绿水青山相伴。由于地处高海拔地区，生态环境十分脆弱。

为减小施工对沿线生态的影响，参建各方秉持绿色发展理念，坚持环境保护和水土保持优先。

距哈巴雪山隧道进口约40米处，记者看到一座占地400多平方米的污水处理站。一根粗壮的管道从隧道内探出，接入污水处理站的前置沉淀池。隧道涌水和施工废水在此初次沉淀，过滤碎石泥沙等颗粒物，再进入污水处理站，处理后的水还要经过末端的三级污水沉淀池进行沉淀。

“哈巴雪山隧道进口位于虎跳峡旅游风景区和金沙江水源保护区范围内，开工前我们先修建了这座污水处理站。”丽香段项目部副经理、环保领导小组负责人刁峰告诉记者，经过处理的废水再用于施工现场、拌和站等区域的洒水降尘，实现在工区内循环使用。

施工废水循环使用，废土弃渣则集中统一处理。丽香段金沙江特大桥两岸分别为哈巴雪山和玉龙雪山自然保护区，桥梁承建方中铁大桥局选址弃渣场时远离环境敏感区，按照“先挡后弃”原则，优先施工挡护工程，尽可能多地剥离地表土，然后从低到高分层弃土。弃渣完成后，再按照复垦方案，用剥离的表土及时覆土复绿。

“每到雨季，我们会安排专人巡查弃渣场、拌和站等环保风险隐患点，检查有没有出现沟渠堵塞或边坡垮塌造成水土流失等情况。”中铁大桥局金沙江特大桥项目部负责人伍小团说。

据介绍，滇藏铁路丽香段全线共建设8座污水处理站，修建40余座沉淀池，支砌挡护设施约10.5万立方米，绿化种植约18.7万平方米，铺展出钢铁长龙与绿水青山相得益彰的和谐画卷。

填补路网空白，助推沿线发展

滇藏铁路丽香段通车后，迪庆藏族自治州将结束不通铁路的历史。这将填补滇西北地区铁路网络空白，完善区域内交通格局，助推沿线经济社会高质量发展。

对丽江和迪庆的旅游从业者而言，铁路即将开通是一个令人振奋的消息。火车向北跨越金沙江，经小中甸至香格里拉，穿过玉龙雪山、虎跳峡、哈巴雪山等著名景区，穿越地区为藏族、彝族、白族等少数民族聚集地，所到之处皆美景。

香格里拉市虎跳峡镇村民段淑英对铁路通车很是期待。今年8月，她家的农家乐完成改造投入使用，扩建后有30间客房，还能接待20桌游客就餐。“我家离虎跳峡景区只有20多公里，铁路通车后能带来更多游客，生意一定会更红火。”段淑英说。

丽江市新云岭旅行社负责人何兰一直关注着铁路建设进展。以前，从丽江到香格里拉只能乘坐汽车，雨季路况不好，单程要3个多小时。铁路开通后，两地通达度大大提高，游客量有望大幅提升。何兰认为，从长远看，铁路会将区域串联成“一个大景区”，促进滇西全域旅游发展。

滇藏铁路丽香段的开通，对带动沿线地区产业发展、促进乡村振兴具有重要意义。

谈及铁路即将通车的话题，香格里拉市高原精酿工艺啤酒有限公司负责人卓玛拉姆说：“现在我们的包装材料通过公路货运进来，碰到雨雪天气，公路运输不稳定，会影响企业生产。铁路货运更安全、稳定、高效，我们的青稞啤酒也可以走向更广阔的市场。”

据香格里拉海关统计，今年1—9月，迪庆出口总值2617万元，出口产品主要为青稞啤酒、松茸、牛肝菌、葡萄酒等特色农产品。

“滇藏铁路丽香段融入我国发达的交通网络，将和中老铁路、西部陆海新通道等国际大通道接轨。”香格里拉海关综合业务科副科长陈佳说，“相信会有更多高原‘土特产’走向更广阔的市场。”

《 人民日报 》（ 2023年11月20日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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