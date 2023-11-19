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融合共建自驾出行新生态 神州租车与北京汽车签署战略合作

2023年11月19日09:16 | 来源：人民网
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人民网北京11月19日电 （焦磊）伴随着新出行兴起，租车需求持续释放，租车游成为当前国内旅游市场的新潮流。近日，神州租车与北京汽车正式签署战略合作协议，旨在携手探索围绕新车型、新场景、新服务的合作空间，结合各自优势为出行市场提供更多样化的选择。

今年8月，神州租车率先在全国约20个城市引进数百辆北汽BJ60车型，以满足自驾游用户的越野出行需求，从而推动了进一步合作。在此次战略合作方向上，双方将共同探索订阅制产品、网约车运力市场等领域的发展机遇，为广大用户带来更加多元化、更便利的出行服务体验。

据了解，神州租车自成立以来专注于租车出行服务，在车队规模、市场占有率、网络覆盖范围等多维度形成规模优势，凭借规模效率优势和全直营运营模式，可快速将合作伙伴的新品车型精准触达潜在消费客群，让消费者在第一时间以经济、便捷、高效的方式深度体验到新车品质。

业内分析认为，神州租车与北京汽车的战略合作有着显著的示范效应。当前租车市场同类型产品及服务能力存在提升空间，此次合作不仅将加速租车订阅制时代的到来，也将进一步打开出行服务平台与汽车厂商合作的新空间，引领打造未来租车自驾出行的智慧新生态。

(责编：王震、吕骞)
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