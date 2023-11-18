国际电信联盟2023年无线电通信全会（RA-23）现场。图片来源：工业和信息化部

人民网北京11月18日电 （记者申佳平）记者从工业和信息化部获悉，2023年11月13日至17日，国际电信联盟2023年无线电通信全会（RA-23）在阿联酋迪拜召开。我国代表团圆满完成参会任务，提出的多篇中国提案被全会采纳，推荐的7位专家均进入国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）研究组副主席拟议名单，并等待下一周期研究组会议确认。

据介绍，此次全会审议修订了关于无线电通信全会（RA）、ITU-R研究组（SG）、无线电通信顾问组（RAG）、世界无线电通信大会筹备会（CPM）的结构和工作方法等内容，批准了可持续利用空间轨道频率、促进性别平等新决议，以及保护卫星无线电导航业务的ITU-R建议书，通过了ITU-R各研究组、无线电通信顾问组及2027年世界无线电通信大会（WRC-27）筹备会议的主席、副主席拟议名单，并将由下一周期的研究组会议予以确认。我国代表团积极参与并支持上述工作，提出的关于修改短距离无线电设备管理的ITU-R决议、新增促进非对地静止卫星频率和轨道资源可持续利用的ITU-R决议等提案，以及保护卫星无线电导航业务免受其他无线电业务干扰等建议得到了与会专家的普遍认可，被全会采纳，提出的测量总辐射功率方法和专用宽带无线通信网络新问题引起会议热议，我国推荐的7位专家成功进入ITU-R研究组副主席拟议名单。

工业和信息化部表示，多年来，我国无线电主管部门持续深度参与国际电信联盟、亚太电信组织等相关国际无线电事务，在国际规则制修订、边境无线电频率协调、卫星轨道资源管理等工作中不懈努力，积极开展国际交流与合作，一批长期从事频谱管理、卫星规则、电波传播、科学探测等方面研究的专家获得了业界和国际同行的广泛认可。此次推荐的7位专家成功进入ITU-R研究组副主席拟议名单，标志着我国参与国际无线电事务的水平和能力持续提升。

(责编：申佳平、吕骞)

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