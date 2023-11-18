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第二届全国节水产业创新发展大会近日开幕

2023年11月18日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京11月18日电 （欧阳易佳）据水利部消息，第二届全国节水产业创新发展大会近日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。大会以“节水优先、产业驱动、绿色发展”为主题，旨在加强前瞻性引领性实践探索，深化“政产学研用”综合服务交流，加快节水技术产业化，发展壮大节水产业新业态。大会上，多位专家学者分享新案例新理念，为现代化的节水产业凝聚发展共识。

水利部总经济师程殿龙表示，我国是水资源相对短缺的国家，节水工作要肩负起更为重要的历史使命，找准在国家水安全战略格局中的定位，深入贯彻节水优先方针，主动对标国际先进水平，聚焦重点行业领域，全面提高水资源节约集约利用能力。把发展节水产业作为推动节水向纵深发展的关键一招，迎接产业节水化、节水产业化浪潮，发挥政府、企业和市场的力量，紧抓节水产品及装备、节水服务两大领域，推动节水产业朝着高端化、智能化、绿色化、集群化方向发展，促进产业绿色低碳转型和经济社会高质量发展。

广东省副省长张少康表示，推动节水创新发展，是实现水资源节约集约利用、加快节水型社会建设的重要途径。丰水地区节水的根本目标是提高水的使用效率，关键出路在于推动节水科技创新和产业发展。广东将以本次大会为契机，充分发挥科技、产业、政策的叠加效应，坚持以节水科技引领创新，积极推动节水技术装备产业化，大力发展节水第三方服务，有效提升节水数字化智能化水平，不断强化节水宣传引导，积极培育打造节水产业经济新业态。

深圳市副市长张华表示，水资源的可持续高效利用，事关我市可持续发展大局。作为首批国家可持续发展议程创新示范区，深圳以打造美丽中国节水典范城市为抓手，聚焦超高人口密度城市和制造业大市两个特点，积极探索超大城市节水新路子，2022年全市万元GDP用水量降至6.71立方米，仅为全国平均水平的八分之一。期待通过这次盛会共享节水实践经验，交流前沿节水技术，深化对接合作，努力为我国发展壮大节水产业新业态注入更多澎湃动力，为我国经济高质量发展注入更多绿色动能。

据悉，大会发布了国家节水行动阶段成果、典型地区再生水利用配置试点中期评估成果、《国家成熟适用节水技术推广目录（2023）》和《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》等节水新成果，举行现场签约仪式，促成12个项目成功签约，签约金额达116亿元。

(责编：王连香、吕骞)
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