人民网北京11月18日电 （欧阳易佳） 三北生态用水战略研讨会今日在京召开，研讨会邀请水利、农业、林草、生态、地质等领域院士专家共同研讨三北生态用水战略，就三北生态用水问题献计献策，为将来三北工程区实现水、土、绿、人的“绝配（优化配置）”提供新的、更强大的科技支撑。

专家们强调，生态用水是三北工程“卡脖子”问题，要统筹谋划、妥善安排生态用水配额，服务打赢三北攻坚战。未来要持续开展三北集约化用水科学研究，加强水土适配性、水资源承载力、湿地保护修复、林分结构调控等科技研发，基于水资源承载力优化配置林草资源。要高度重视黄河流域水资源持续衰减问题和绿洲地下水位下降问题。

专家们建议，下一步要统筹推进生态用水的立法、规划、配置、调度，切实做到“一水四定”，建立三北生态用水长效机制，加强主管部门之间的协调沟通。要尽快搭建三北生态用水监测和监管“一张网”，推动“数字治水”。要加强三北水源地保护，涵养水源，做好生态建设节水和农业生产节水。要拓宽三北生态用水供给渠道，利用好煤矿疏干水、黄河凌汛水，既开源、又节流，多措并举筹集生态用水配给份额。

(责编：王连香、吕骞)

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