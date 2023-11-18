人民网北京11月18日电 （记者夏晓伦）数据显示，我国人工智能核心产业规模不断增长，企业数量超过4400家。人工智能与制造业深度融合，有力推动实体经济数字化、智能化、绿色化转型。

工业和信息化部表示，在新一代人工智能技术的快速发展下，我国正加快推动新一代人工智能产业创新发展，更好赋能发展实体经济。今年以来，多个城市相继印发了推动人工智能产业发展的政策文件。

北京市发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，通过全新的21条措施推动通用人工智能实现创新引领；深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》，举全市之力打造国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区；《福建省促进人工智能产业发展十条措施》提出布局提升算力基础、提供普惠算力服务、推动数据开放应用、加强关键技术攻关、支持企业做大做强等十条措施，抢抓发展机遇，布局人工智能产业。

为扎实服务科技创新，社会各方也多措并举推动人工智能产业发展。以“科创中国”人工智能专业科技服务团为例，服务团由西咸新区人工智能行业协会牵头，联合西安电子科技大学等多所省内重点高校，以及多个研发型企业，围绕科创中国试点城市（园区）产业需求画像，一方面组织专家挖掘凝练推进重点产业领域高质量发展的关键问题，组织开展人工智能领域可转移转化的技术成果征集；另一方面制定成果转化对接机制，并组织技术咨询、技术攻关、技术转移转化、技术推广应用、成果评价等转化对接服务。

以“与AI同行”参访活动为例，截至目前已累计举办5场，走进了国家超算西安中心、秦创原创新驱动平台人工智能产业创新基地等地进行学习交流。通过参访，服务团与各企业建立起更深入的联络机制，针对不同企业的技术和创新需求，通过对接等方式协调解决在企业发展过程中所遇到的技术难题，不断推动技术创新和企业发展之间的精准有效对接，让更多的科技成果能在企业中实现落地转化，为企业创新发展提供更多切实有效的科技服务。

“我们将持续推进企业服务活动，调动高校、企业等各方资源，围绕“政产学研用”探索合作模式，以市场为驱动、以企业为主体，深化产业服务，促进供需资源精准对接，全方位提升试点城市人工智能产业发展。”服务团负责人向记者表示。

专家认为，推动人工智能产业高质量发展，各地要形成产业资源集聚和鲜明区域特色，打造创新平台，保障研发转化通畅。同时，加强人才支撑，丰富应用场景，高效对接供需。

(责编：王连香、吕骞)

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