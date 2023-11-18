人民网记者 乔雪峰

走进陕西省洛川县阿寺村村民李榜民的果园，矮化密植苹果树上挂满了圆润通红的“秦脆”。“果子现在还在树上，中午就在路上了，晚上可能就到了客户的餐桌上。”提到苹果这一天的“行程”，李榜民的脸上洋溢着幸福的笑容。

“回想前几年，进出果园的路面坑坑洼洼，沿途颠簸严重。”据李榜民介绍，苹果娇贵，稍有磕碰，就会优等变次等，价格大跌。村民只能靠肩挑手提运送出去，劳神费力效率低。

现在，阿寺村平坦宽敞的农村公路串联起了近三千亩的苹果园，化身接通市场的致富网，折射出近年来我国农村公路畅通带动的乡村发展之变。

村道阡陌纵横，串联的不止是村落与美景，更是百姓美好生活的愿景。在神州大地上，四通八达的农村公路既畅通了群众出行的“微循环”，更打通了发展的“大动脉”。

近年来，我国“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。

数据显示，农村公路总里程从2011年年底的356.4万公里增加至2022年年底的453.14万公里；实施农村公路危旧桥梁改造6.17万座，安全生命防护工程129.3万公里；解决1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路难题，新增5万余个建制村通客车。

日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。广东省惠州市镇隆镇素有“荔枝之乡”的美誉，全镇荔枝种植面积达4.3万亩，年均销售额1.5亿元。在镇隆镇山顶村，一棵棵荔枝树枝繁叶茂，连片成群，不少车辆沿着蜿蜒村路行驶至村中的农家乐、果园，感受乡村风情，体验采摘乐趣。

过去可不是这番图景。“当年路还没修好的时候，村民常常肩挑荔枝步行到镇上去卖，由于我们村地势相对较高，路不好走，可外运的荔枝数量有限，村民人均收入低。”山顶村党支部书记廖建华介绍，目前，随着公路交通基础设施的完善，山顶村立足荔枝产业优势，打造成为集文化论坛、户外运动、郊野度假等主题于一体的东坡荔乡风情村，村民们也开起了农家乐，足不出户就可以实现收入增加。

在山东省鄄城县旧城镇葵堌堆村赵从江承包的160亩梨园里，连片的梨园绿意盎然，硕大的爱宕梨缀满枝头，工人忙着采摘、搬运、装车，呈现出一派繁忙的丰收景象。这些梨采摘后，将在第一时间发往各地商超。

“以前交通不方便，老百姓种的水果，只能靠果农们自己拉到市场去卖。如今，村里的路越修越宽，货车能直接开进果园，销路拓宽了，老百姓的收入也提高了。”在赵从江看来，如今果农们收入的提高，很大程度上归功于当地发达的交通物流网络。

近年来，鄄城县加快推进农村路网发展，努力打通田间地头“最后一公里”，发展全县村集体经济，完善新农人培育体系，因地制宜大力推进特色种植，促进当地农村发展、农业增效、农民增收，助力乡村振兴。

在惠州市良井镇矮光村，随着709乡道等农村公路的提档升级，便利的出行条件吸引了不少社会资本积极投入乡村振兴，开发了“良井原乡”乡村文旅项目。如今，每逢节假日，村里的停车场都停满了周边城市牌照的车辆，各个民宿、田园综合体变得热闹起来。

路通人气旺，为游客提供了休闲的好去处，也给村民带来了就业的好机会。“以前我靠打零工为生，村里的民宿建起来后，我来这里做起了客房服务工作，每个月有3000元的固定收入。”矮光村村民李妙送告诉记者，像她一样在家门口实现就业的乡亲有100多人，现在乡亲们都有了稳定的工作，生活也有了保障，日子越过越有奔头。

一条条通村畅乡的农村公路，连起的是民心，带来的是人气，通往的是富裕。“十年来，我国始终以‘四好农村路’建设为核心，全力推动农村交通事业取得飞跃式发展。”2023年9月，交通运输部公路局局长吴春耕在全球可持续交通高峰论坛（2023）上表示，目前具备条件的建制村实现了通硬化路、通客车、通邮路，农村地区行路难问题得到历史性解决，兑现了“小康路上不让任何一地因交通而掉队”的庄严承诺。

如今，“四好农村路”建设，已经成为推动农村地区交通发展和不断满足农民群众对美好生活向往的成功实践载体，农村公路已经实现由“通”到“畅”再到“好”的转变，为乡村未来发展勾勒出美好蓝图。

(责编：王连香、吕骞)

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