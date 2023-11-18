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金融监管部门：对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷

2023年11月18日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京11月18日电 （黄盛）据中国人民银行、证监会消息，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议要求，各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。

据介绍，过去一段时间，金融部门积极配合行业主管部门和地方政府，从房地产市场的供需两端综合施策，保持信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定，支持改善行业经营，优化调整个人住房贷款政策，着力稳定房地产市场，取得了良好的效果。近日金融部门和行业主管部门联合召开代表性房地产企业座谈会，调研了解行业风险化解和高质量发展的主要金融需求。

会议明确，要继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资；支持房地产企业通过资本市场合理股权融资；要继续配合地方政府和相关部门，坚持法治化、市场化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组；要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。

对此，东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，近期房地产需求端支持政策密集发力，楼市出现一些企稳迹象，但整体上仍处于筑底阶段。与此同时，中央金融工作会议要求“一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求”。由此，本次会议对此做出具体部署。综合考虑当前的市场状况，增加对房企的信贷投放，一方面会有力支持保交楼，更重要的是会缓解年末房企流动性压力，遏制信用风险暴露势头，进而稳定社会预期、提振市场信心。同时，在楼市需求端，政策面也会推动重点城市有序放松限购，引导居民房贷利率进一步下行。

针对加快房地产金融供给侧改革、推动构建房地产发展新模式，王青建议通过中国人民银行专项借款、PSL（补充抵押贷款）等方式，定向加大对“三大工程”建设的支持力度，稳定房地产投资和基建投资增速，保持宏观经济复苏势头，同时在“房住不炒”原则下让商品房回归市场的房地产发展新模式较快取得进展。

招联首席研究员董希淼认为，促进金融与房地产良性循环，既是房地产市场健康平稳发展的需要，也是防范化解金融风险的需要。2022年以来我国房地产供求关系发生重大变化。在这种情况下，应进一步完善房地产金融宏观审慎管理，优化商品房预售资金监管规定，在确保房地产企业资金不挪用的前提下，更灵活地满足房地产企业资金日常使用需求。同时，创新支持房地产企业融资的新模式，如鼓励银行有序开展并购贷款业务，支持优质房地产企业在银行间市场注册发行债务融资工具。

另据了解，此次会议也明确，要坚定信心、持续发力、久久为功，继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境；要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长；要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

(责编：王连香、吕骞)
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