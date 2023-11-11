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5部门公布中华老字号复核结果：55个品牌被移出名录

2023年11月11日10:18 | 来源：人民网
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人民网北京11月11日电（记者孙红丽）商务部等5部门近日印发《关于公布中华老字号复核结果的通知》（以下简称《通知》），将长期经营不善，甚至已经破产、注销、倒闭，或者丧失老字号注册商标所有权、使用权的55个品牌，移出中华老字号名录；对经营不佳、业绩下滑的73个品牌，要求6个月予以整改；继续保留1000个经营规范、发展良好的品牌。

根据《通知》，55个没有通过中华老字号复核的品牌包括北京华女、天津稻香村、山西宝兴善、内蒙古大盛魁、大连群英楼、黑龙江正阳河、上海老半斋、山东泰康、河南双鱼、广东琳琅、重庆冠生园、云南禄丰、陕西秦川、宁夏敬义泰等。

据悉，根据《中华老字号示范创建管理办法》，坚持“优中选优”的工作原则，实施“有进有出”的动态管理，商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局联合对已有中华老字号开展复核。经企业自查、地方初核、专家评审、社会公示等工作程序，确定了复核结果。

11月9日，商务部新闻发言人何亚东在例行发布会上介绍，商务部于2006年、2011年先后认定两批共1128个中华老字号品牌，联合相关部门持续出政策、办活动、搭平台。2022年，中华老字号企业努力克服疫情影响，实现营业收入超1.2万亿元，近7成企业实现盈利。今年前三季度，营业收入已超过2022年全年水平，发展势头良好。同时，也有部分企业因为经营不善等原因，已经退出了市场。

何亚东表示，后续，商务部将会同相关部门，进一步建立健全老字号保护传承和创新发展的长效机制，推动老字号深挖文化底蕴，对标先进理念，守正创新发展，更好发挥示范作用。



图表来源：商务部网站截图

(责编：孙红丽、高雷)
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